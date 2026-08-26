-जोड़ो त्योहार महंगाई

चाय के भाव भी बढाए

जिले में चीनी के भाव बढने से चाय के कुछ व्यापारियों ने चाय के भावों में बढोत्तरी कर दी है और कुछ व्यापारी पुराने दामों पर ही चाय बेच रहे है। कुछ व्यापारियों ने चाय के पांच रुपए की जगह छह रुपए कर दिए है। इसके अलावा कुछ व्यापारियों ने केवल दस रुपए में चाय बेच रहे है।







व्यापारियों का कहना



सीजन में लगातार खाद्य सामग्री में बढोत्तरी हो रही है। इससे उपभोक्ताओं की खरीदारी पर भी फर्क आने की संभावना है। सागर सिंधी किराणा व्यापारी







सीजन में एक पखवाड़ा में चीनी, गुड व इलायची के भावों में लगातार वृद्धि हुई है। वहीं आने वाले दिनों में भी भावों में ओर भी तेजी आने की संभावना बताई जा रही है।

हितेश भावसार किराणा व्यापारी।