26 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बांसवाड़ा

चुनावी मौसम: अब याद आई बाकियात जमा कराने की

बांसवाड़ा

image

Newsdesk

Aug 26, 2026

Rajasthan

- निकाय चुनाव में दावेदार पहुंच रहे एनओसी लेने

-100 से अधिक एनओसी के लिए 3 लाख जमा, 150 फॉर्म की जांच शुरू

डूंगरपुर. निर्वाचन आयोग की ओर से इस बार नगर निकाय चुनाव में एनओसी की अनिवार्यता: लागू करने के बाद आवेदकों की भीड़ नगरपरिषद में भी बढऩे लगी है। भाजपा, कांग्रेस और बीएपी के पार्षद के दावेदार अपने फॉर्म के लिए एनओसी लेने के लिए नगर निकाय कार्यालय पहुंच रहे है। नगर परिषद डूंगरपुर में तय प्रारुप के आधार पर एनओसी के लिए 14 प्रभाग के अधिकारियों से दस्तावेज खंगाले जा रहे है। इसमें पार्षद प्रत्याशी के किसी भी प्रकार की बाकियात रहने पर उसे पत्र जारी कर डिमांड राशि निकाली जा रही है। इस प्रक्रिया से नगर परिषद में लगातार आवक हो रही है। वहीं निर्वाचन विभाग की इस प्रक्रिया से पार्षद के प्रत्याशी के दावेदार भी चितिंत दिख रहे है। उन्हें चुनाव लडऩे से पहले एनओसी लेने के लिए बाकियात जमा करानी होगी।


नगर परिषद में एक हजार और नगर पालिका में 200 रुपए शुल्क

नगर निकाय चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एनओसी की शुल्क राशि भी फिक्स कर दी है। किसी भी पार्षद प्रत्याशी को आवेदन करते समय एक हजार रुपए नगर परिषद और 200 रुपए नगर पालिका में जमा कराने होंगे। इसके लिए तय प्रारुप में संपूर्ण बायोडेटा देने के बाद नगर परिषद 14 प्रकार के प्रभाग में फाइल भेज रही है। जहां पर उसकी बाकियात देखी जा रही है। नगर परिषद डूंगरपुर में अभी तक 100 एनओसी जारी हो चुकी है। वहीं 150 से अधिक आवेदन पडे हुए है। इस प्रकार नगर परिषद को करीब ढ़ाई लाख रुपए सिर्फ एनओसी के प्राप्त हो जाएंगे।


नगर परिषद डूंगरपुर को 3 लाख की आय

नगर परिषद डूंगरपुर को पार्षद प्रत्याशी एनओसी जारी करने आवेदक की बकाया लीज के पैसे जमा कराने शुरू हो गए है। अधिकारियों के अनुसार 14 प्रभाग के पास पूरी फाइल पहुंच रही है। इसमें सामान्य, लेखा, ऑडिट, केश, सफाई, संस्थापन, भूमि, राजस्व, स्टोर, तामीर, योजना, विधी, निर्माण और अतिक्रमण शाखा के पास पहुंच रही है। जहां पर पार्षद प्रत्याशी के किसी भी प्रकार का जुर्माना, अतिक्रमण, लीज, भूमि रुपातंरण, पट्टा, नोटिस, यूडी टैक्स, अतिरिक्त निर्माण, सफाई शाखा जुर्माना जैसे एक-एक बारिकी से जांच हो रही है। किसी भी प्रभाग में बाकियात होने पर डिमांड राशि निकालकर पैसा वसूला जा रहा है। पैसा जमा कराने के बाद ही एनओसी जारी हो रही है।


तहसील में जाति प्रमाण पत्र बनाने की चहल-पहल बढ़ी

एनओसी के अलावा उम्मीदवार को अपना जाति प्रमाण पत्र भी जमा कराना होगा। इसमें जाति प्रमाण पत्र लगाने के बाद ही फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। इसके कारण पार्षद प्रत्याशी आधी उम्र में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार का जाति प्रमाण पत्र बना रहे है। इसके कारण वोटर लिस्ट, पटवारी, सक्षम अधिकारी के फॉर्म पूर्ण कर तहसीलदार से प्रमाण पत्र बनाए जा रहे है। डूंगरपुर तहसील में पार्षद उम्मीदवार के लिए करीब 50 से अधिक प्रमाण पत्र जारी हुए है।

इनका कहना है

एनओसी के लिए तय प्रारुप में आवेदन लिए जा रहे है। नियमानुसार सभी प्रभागों से जानकारी लेकर जारी होती है। फिलहाल कुछ राशि जमा हुई है।

-कुलदीपसिंह, लेखा अधिकारी नगर परिषद डूंगरपुर।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Aug 2026 06:02 am

Published on:

26 Aug 2026 06:02 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / चुनावी मौसम: अब याद आई बाकियात जमा कराने की

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

-जोड़ो त्योहार महंगाई

Rajasthan
बांसवाड़ा

ग्राउंड रिपोर्ट: राजस्थान में नाता प्रथा से टूटे नाते…मां ने बसाया नया घर, बच्चों का उड़ गया संसार

nata pratha
बांसवाड़ा

‘वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से मंत्रालय जरूरी ’

Rajasthan
बांसवाड़ा

प्रतिभावान विद्यार्थियों व भामाशाहों का सम्मान

Rajasthan
बांसवाड़ा

फ्लायर कलाल समाज की भूमि पर बनेगा सामुदायिक भवन

Rajasthan
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.