Baran Accident: सवारियों से भरी पिकअप खेत में पलटी, 20 से अधिक घायल, कई अकलेरा-झालावाड़ रेफर

बारां। जिले के सारथल थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर सवारियों से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसा छीपाबड़ौद रोड पर कलमोदिया चौराहे के पास हुआ। दुर्घटना में पिकअप में सवार 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने पिकअप में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।