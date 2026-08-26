26 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बारां

Baran Accident: सवारियों से भरी पिकअप खेत में पलटी, 20 से अधिक घायल, कई अकलेरा-झालावाड़ रेफर

राजस्थान के बारां जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। धार्मिक यात्रा से लौट रहे यात्रियों से भरी पिकअप बुधवार को सारथल थाना क्षेत्र में कलमोदिया चौराहे के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 20 से अधिक लोग घायल हो गए।
less than 1 minute read
Google source verification

बारां

image

Kamal Mishra

Aug 26, 2026

baran accident

Baran Accident: हादसे के बाद जुटे लोग (फोटो-पत्रिका)

बारां। जिले के सारथल थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर सवारियों से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसा छीपाबड़ौद रोड पर कलमोदिया चौराहे के पास हुआ। दुर्घटना में पिकअप में सवार 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने पिकअप में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।

घटना की सूचना मिलते ही सारथल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थानाधिकारी आरएस मंडावत पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और हादसे की जानकारी जुटाई। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

10 घायलों की हालत गंभीर

हादसे में घायल लोगों को सारथल सहित आसपास के अस्पतालों में ले जाया गया। झालावाड़ अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 10 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनमें एक घायल को अकलेरा रेफर किया गया, जबकि 9 अन्य को बेहतर उपचार के लिए झालावाड़ भेजा गया। 10 घायलों का इलाज सारथल अस्पताल में चल रहा है।

झालावाड़ रेफर किए गए घायलों में मांगी बाई पत्नी प्रभूलाल माली, बंसीलाल पुत्र देवलाल कुशवाहा, अमरलाल पुत्र ग्यारसीलाल, कैलाश बाई पत्नी भंवरलाल, अंजूबाई पत्नी राधेश्याम और राजेश पुत्र भंवरलाल सहित अन्य लोग शामिल हैं।

धार्मिक यात्रा से लौट रहे थे सभी

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पिकअप में सवार यात्री छीपाबड़ौद क्षेत्र के रहने वाले थे और धार्मिक यात्रा से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान कलमोदिया चौराहे के पास वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे की खबर मिलते ही घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंचने लगे। पुलिस दुर्घटना के कारणों और पिकअप में सवार यात्रियों की संख्या की पुष्टि करने में जुटी है।

राजस्थान में कूनो के 2 चीतों की एंट्री, घुसते ही 2 बकरियों का शिकार; तस्वीर आई सामने

ये भी पढ़ें
kuno 2 fierce cheetahs enter rajasthan

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Aug 2026 04:41 pm

Published on:

26 Aug 2026 04:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran Accident: सवारियों से भरी पिकअप खेत में पलटी, 20 से अधिक घायल, कई अकलेरा-झालावाड़ रेफर

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में कूनो के 2 चीतों की एंट्री, घुसते ही 2 बकरियों का शिकार; तस्वीर आई सामने

kuno 2 fierce cheetahs enter rajasthan
बारां

बारां: कवाई में राहगीरों पर पत्थर फेंकने वाला युवक ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा, पुलिस जांच में बड़ा खुलासा

youth caught for throwing stones at passersby kawai
बारां

राजस्थान नगर पालिका चुनाव: 27 अगस्त से नामांकन, जानें किन-किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत, कैसे भरें फॉर्म?

Baran election
बारां

बारां में नरेश मीणा व कंवरलाल मीणा की रिहाई की मांग, हजारों ने कलेक्ट्रेट को घेरा, टोंक जेल में गुपचुप मिले राजेंद्र गुढ़ा

baran naresh meena kanwarlal release demand rajendra gudha meet tonk jail
बारां

Baran : बारां में किसानों का अनोखा विरोध-प्रदर्शन, कलक्टर की कार को लगाया दाल-बाटी का भोग

Baran grazing land encroachment Sahrod gaon farmers unique protest
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.