राजस्थान नगर पालिका चुनाव: 27 अगस्त से नामांकन, जानें किन-किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत, कैसे भरें फॉर्म?

बारां। प्रदेशभर में होने वाले नगर पालिका चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई हैं। 27 अगस्त से वार्ड पार्षदों के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए मांगरोल में मंगलवार से रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से नामांकन फॉर्म देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। फॉर्म 27 अगस्त से 31 अगस्त तक (रविवार व रक्षाबंधन के अवकाश को छोड़कर) रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में प्रातः 10.30 बजे से 3 बजे तक जमा किए जाएंगे।