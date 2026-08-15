15 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बारां

Baran Breaking News: 3 सगी बहनों की मौत, कूलर से लगा करंट, एक-दूसरे को बचाने के चक्कर में गई जान

Rajasthan News: बारां के फतेहपुर में कूलर में करंट उतरने से 3 सगी मासूम बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक बहन को बचाने के प्रयास में दूसरी और फिर तीसरी बहन भी करंट की चपेट में आ गई।
2 min read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Aug 15, 2026

Rajasthan Police

AI जनरेटेड राजस्थान पुलिस की प्रतीकात्मक तस्वीर

3 Real Sister Died From Electric Shock: बारां के फतेहपुर में कृषि मजदूरी कर रहे मध्यप्रदेश के निहालदेवी निवासी मदनलाल सहरिया की 3 मासूम बेटियों की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में अवंतिका (6), सलोनी (4) और संध्या (2) शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कूलर में करंट आने से तीनों इसकी चपेट में आ गईं। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।

कूलर में आया करंट, एक के बाद एक चपेट में आईं बहनें

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फतेहपुर में मदनलाल सहरिया अपने परिवार के साथ कृषि मजदूरी कर रहा था। इसी दौरान घर में लगे कूलर में अचानक करंट आ गया। बताया जा रहा है कि सबसे पहले एक बच्ची करंट की चपेट में आई। उसे बचाने के प्रयास में दूसरी बहन भी कूलर के संपर्क में आ गई। इसके बाद तीसरी मासूम भी दोनों को बचाने के प्रयास में करंट की चपेट में आ गई। कुछ ही पलों में तीनों बहनें हादसे का शिकार हो गईं।

3 मासूमों की मौत से परिवार में मचा कोहराम

हादसे के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई। परिजन आनन-फानन में तीनों बच्चियों को अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक साथ तीन बेटियों की मौत की खबर से परिवार सदमे में है।

बच्चियों के पिता मदनलाल सहरिया मध्यप्रदेश के निहालदेवी का निवासी है और फतेहपुर में कृषि मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहा था। मजदूरी के लिए परिवार के साथ दूसरे स्थान पर आए मदनलाल ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक मामूली घरेलू उपकरण उसके परिवार पर इतना बड़ा कहर ढा देगा। हादसे में उसकी तीनों बेटियों की मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।

2 साल की है सबसे छोटी मृतका

मृतकों की पहचान अवंतिका (6), सलोनी (4) और संध्या (2) के रूप में हुई है। तीनों बहनों की उम्र बेहद कम थी और हादसे ने परिवार की खुशियां पलभर में मातम में बदल दीं। घटना के बाद गांव और आसपास के इलाके में भी शोक की लहर है।

(खबर अपडेट की जा रही है।)

CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने पुलिसवाले से कहा- मेरे से पॉलिटिक्स मत खेलना, देश के शिक्षा मंत्री को हटाकर आए हैं

ये भी पढ़ें
cjp spokesperson ashutosh ranka

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Aug 2026 11:36 am

Published on:

15 Aug 2026 11:33 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran Breaking News: 3 सगी बहनों की मौत, कूलर से लगा करंट, एक-दूसरे को बचाने के चक्कर में गई जान

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बारां वन मंडल में 10 करोड़ की गड़बड़ी: ‘क्लीन चिट’ से उठे सवाल, एजेंसी ने रोका भुगतान, करोड़ों का प्रोजेक्ट संकट में

baran forest division scam
बारां

बारां निकाय चुनाव: आरक्षण तय होते ही सियासी हलचल तेज, दावेदारों ने बदली रणनीति; छबड़ा में महिला के हाथों होगी कमान

baran nikaay chunav
बारां

Baran News : उफनती भैंसासुर नदी ने रोका रास्ता, दर्द से तड़पती रही बेबस गर्भवती, फिर ट्रैक्टर से पहुंचाया अस्पताल

baran bhainsasur river blocks path pregnant woman helpless safe delivery
बारां

बारां में उफनती नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, गोद में उठाकर पार करा रहे लोग

baran kids risk lives crossing flooded river
बारां

Baran: घर में हुआ दर्दनाक हादसा, खेलते समय 20 महीने की बच्ची की मौत

Baran Girl Died
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.