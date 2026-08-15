Baran Breaking News: 3 सगी बहनों की मौत, कूलर से लगा करंट, एक-दूसरे को बचाने के चक्कर में गई जान

AI जनरेटेड राजस्थान पुलिस की प्रतीकात्मक तस्वीर
3 Real Sister Died From Electric Shock: बारां के फतेहपुर में कृषि मजदूरी कर रहे मध्यप्रदेश के निहालदेवी निवासी मदनलाल सहरिया की 3 मासूम बेटियों की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में अवंतिका (6), सलोनी (4) और संध्या (2) शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कूलर में करंट आने से तीनों इसकी चपेट में आ गईं। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फतेहपुर में मदनलाल सहरिया अपने परिवार के साथ कृषि मजदूरी कर रहा था। इसी दौरान घर में लगे कूलर में अचानक करंट आ गया। बताया जा रहा है कि सबसे पहले एक बच्ची करंट की चपेट में आई। उसे बचाने के प्रयास में दूसरी बहन भी कूलर के संपर्क में आ गई। इसके बाद तीसरी मासूम भी दोनों को बचाने के प्रयास में करंट की चपेट में आ गई। कुछ ही पलों में तीनों बहनें हादसे का शिकार हो गईं।
हादसे के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई। परिजन आनन-फानन में तीनों बच्चियों को अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक साथ तीन बेटियों की मौत की खबर से परिवार सदमे में है।
बच्चियों के पिता मदनलाल सहरिया मध्यप्रदेश के निहालदेवी का निवासी है और फतेहपुर में कृषि मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहा था। मजदूरी के लिए परिवार के साथ दूसरे स्थान पर आए मदनलाल ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक मामूली घरेलू उपकरण उसके परिवार पर इतना बड़ा कहर ढा देगा। हादसे में उसकी तीनों बेटियों की मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।
मृतकों की पहचान अवंतिका (6), सलोनी (4) और संध्या (2) के रूप में हुई है। तीनों बहनों की उम्र बेहद कम थी और हादसे ने परिवार की खुशियां पलभर में मातम में बदल दीं। घटना के बाद गांव और आसपास के इलाके में भी शोक की लहर है।
(खबर अपडेट की जा रही है।)
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