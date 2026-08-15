Baran Breaking News: 3 सगी बहनों की मौत, कूलर से लगा करंट, एक-दूसरे को बचाने के चक्कर में गई जान

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फतेहपुर में मदनलाल सहरिया अपने परिवार के साथ कृषि मजदूरी कर रहा था। इसी दौरान घर में लगे कूलर में अचानक करंट आ गया। बताया जा रहा है कि सबसे पहले एक बच्ची करंट की चपेट में आई। उसे बचाने के प्रयास में दूसरी बहन भी कूलर के संपर्क में आ गई। इसके बाद तीसरी मासूम भी दोनों को बचाने के प्रयास में करंट की चपेट में आ गई। कुछ ही पलों में तीनों बहनें हादसे का शिकार हो गईं।