आरक्षण तय होते ही बारां में सियासी हलचल तेज, दावेदारों ने बदली रणनीति, अंता में OBC तो छबड़ा में अनारक्षित महिला की बारी

बारां नगर परिषद के सभापति की सीट अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए तय हुई है। पिछली बार यह सीट SC वर्ग की महिला के लिए आरक्षित थी और ज्योति पारस सभापति रहीं। 2020 में हुए चुनाव में कांग्रेस के 32, भाजपा के 21 और 7 निर्दलीय पार्षद चुने गए थे। सभापति के चुनाव में कांग्रेस को 40 और BJP को 20 मत मिले थे। बारां में 60 वार्ड हैं। अब आगामी दिनों में होने वाले चुनावों में फिर महिला को ही कमान मिलेगी। ऐसे में सभापति बनने का ख्वाब सजाए कई दावेदारों को झटका लगा है। ऐसे दावेदार अब पत्नियों को आगे करने की गणित देख रहे हैं।