Baran News : उफनती भैंसासुर नदी ने रोका रास्ता, दर्द से तड़पती रही बेबस गर्भवती, फिर ट्रैक्टर से पहुंचाया अस्पताल

Baran News : राजस्थान में शासन-प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर एक गर्भवती को भारी पड़ सकती थी लेकिन समय रहते नदी पार कर लेने से कोई अनहोनी नहीं हुई। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात स्टेट हाइवे-130 पर भैंसासुर नदी भारी बारिश के कारण घंटों उफान पर रही थी, इससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया था। इसी बीच हलावनी गांव निवासी गर्भवती राजेश बाई गुर्जर को प्रसव पीड़ा उठी तो परिजन उसे केलवाड़ा लाने के लिए दुपहिया वाहन से लेकर घर से निकले।