बारां में उफनती नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, गोद में उठाकर पार करा रहे लोग

छबड़ा (बारां): बरसात के दौरान पीपलीसरहद और तेलनी के बीच स्थित नदी में तेज बहाव आने के बावजूद विद्यार्थी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के अनुसार, बारिश के समय नदी का जलस्तर बढ़ने से आवागमन बेहद जोखिम भरा हो जाता है। इस समस्या से प्रशासन को पहले भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक स्थाई समाधान नहीं होने से विद्यार्थियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।