Baran: घर में हुआ दर्दनाक हादसा, खेलते समय 20 महीने की बच्ची की मौत

प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि पानी से भरी बाल्टी में औंधे मुंह गिरने के कारण दम घुटने से बच्ची की मौत हुई। इस हादसे ने छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत को एक बार फिर सामने ला दिया है। इसलिए ही घर में रखे पानी के बर्तन, बाल्टी या अन्य सामान को बच्चों की पहुंच से दूर रखने की सलाह दी जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि रीतिका परिवार की लाडली थी और उसकी मासूम हरकतों से घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहता था। घटना के बाद गांव के लोग परिवार को सांत्वना देने पहुंचे और बच्ची की असमय मौत पर दुख जताया। मासूम रीतिका की अचानक मौत से पूरा गांव स्तब्ध है। जिस बच्ची की हंसी और मासूमियत से घर रोशन रहता था, उसकी कमी परिवार को हमेशा महसूस होगी।