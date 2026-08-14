Alwar News: आरक्षण की नई तस्वीर ने बढ़ाई हलचल, कई नेताओं के सपने टूटे, लेकिन मायूस नहीं- बोले ‘श्रीमती जी हैं ना’

अलवर। अलवर जिले में इस बार महिला नेतृत्व का दबदबा रहेगा। पिछले 25 वर्षों में जिस तरह महिलाओं ने निकायों की कमान संभाली है, आरक्षण की नई तस्वीर ने उस राजनीतिक परंपरा को एक बार फिर आगे बढ़ाने का मौका दिया है। नगर निगम, जिला प्रमुख समेत जिले के 12 में से 8 निकायों में इस बार मुखिया की कुर्सी महिलाएं संभालेंगी। पिछले करीब 25 वर्षों में जिला परिषद और नगर निगम (पूर्व में नगर परिषद) की कमान लंबे समय तक महिलाओं के हाथों में रही है।