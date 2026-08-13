Alwar News: अलवर में प्लॉटिंग के नाम पर 2.48 लाख की ठगी, अच्छे रिटर्न का दिया झांसा

इसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब बैंक खातों में हुए लेनदेन, एग्रीमेंट और चेक से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। जांच के दौरान पुलिस के सामने यह भी आया कि मामले का मुख्य आरोपी बताए जा रहे नवीन सैनी के खिलाफ पहले से भी प्लॉटिंग के नाम पर ठगी का मामला दर्ज है। वह 12.75 लाख रुपए की एक अन्य धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद बताया जा रहा है।