Railway News: ट्रेनों में भारी भीड़: कई रूटों पर 80 पार पहुंची वेटिंग, कन्फर्म टिकट के लिए मारामारी

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, त्योहारी सीजन को देखते हुए अतिरिक्त कोच लगाने और विशेष ट्रेनों के संचालन का प्रयास किया गया है, लेकिन यात्रियों की संख्या अपेक्षा से अधिक होने के कारण राहत नहीं मिल पा रही है। सबसे अधिक दबाव दिल्ली और यूपी की ओर जाने वाली ट्रेनों में देखा जा रहा है।



इन रूटों की अधिकांश ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। रेलवे स्टेशन पर हर दिन करीब 40 से 45 फीसदी यात्री बिना आरक्षण के भी यात्रा कर रहे हैं। इससे सामान्य कोचों के साथ-साथ प्लेटफॉर्म पर भी भारी भीड़ का दबाव बना हुआ है। रेलवे का कहना है कि ट्रेनों के संचालन और अतिरिक्त कोचों के बावजूद मांग लगातार बढ़ रही है।