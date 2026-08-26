बारां: कवाई में राहगीरों पर पत्थर फेंकने वाला युवक ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा, पुलिस जांच में बड़ा खुलासा

कवाई (बारां): कवाई एरिया क्षेत्र के फुलबड़ौदा गांव के रास्ते रेलवे अंडरपास के पास मंगलवार रात उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब एक अज्ञात युवक अचानक सड़क से गुजर रहे राहगीरों पर पत्थर फेंकने लगा। युवक की संदिग्ध गतिविधियों को देखकर आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पिछले कुछ दिनों से इलाके में बच्चा चोर और संदिग्ध गिरोह की चल रही अफवाहों के चलते ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को मौके पर ही दबोच लिया। इसके बाद किसी बड़े आपराधिक गिरोह का सदस्य होने की आशंका में तुरंत पुलिस को सूचित किया गया।