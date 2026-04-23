Rajasthan News: साढ़े सात दशक में पहला मौका, जब चीते को भा रहा राजस्थान का जंगल

इधर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व से निकलकर कूनो नेशनल पार्क को अपना ठिकाना बनाने वाला टाइगर टी-2512 बुधवार को एक बार फिर पर्यटकों के सामने आया। यह बाघ कूनो नेशनल पार्क के टिकटोली क्षेत्र में घूमते हुए फ्लाइंग कैट सफारी पर निकले पर्यटकों को नजर आया। बाघ के दिखने के बाद पर्यटकों ने उत्साहपूर्वक इसका वीडियो बनाया, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर साझा किया। यह विशेष बाघ, टी-2512, पिछले लगभग तीन महीने से कूनी के टिकटोली क्षेत्र में ही अपना डेरा डाले हुए है। यह इसी क्षेत्र में लगातार घूम रहा है और अब इसने इस इलाके को अपनी टेरेटरी (क्षेत्र) के रूप में स्थापित कर लिया है।