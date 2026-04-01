Rajasthan : किसानों के लिए खुशखबरी, ऋण अदायगी की बढ़ाई गई तारीख, ब्याज में भी 7 प्रतिशत की मिल रही छूट

सवाई माधोपुर। जिला समेत प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने अल्पकालीन फसली ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 15 मई 2026 कर दी है। पहले यह तिथि 31 मार्च निर्धारित थी, लेकिन किसानों की सुविधा को देखते हुए इसमें विस्तार किया गया है। इस निर्णय से जिले के हजारों किसानों को आर्थिक दबाव से राहत मिलने की उम्मीद है।