Rajasthan News : चप्पल में छिपाकर लाया मोबाइल, ओएमआर शीट भी बरामद, कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा में नकलची दबोचा

जांच के दौरान जब परीक्षार्थी की तलाशी ली गई, तो उसके पास से एक मोबाइल फोन, एक पुराना प्रश्न पत्र और एक ओएमआर शीट बरामद हुई। पूछताछ में सामने आया कि केदार प्रसाद ने मोबाइल को अपनी चप्पल की सोल में काटकर छिपाया था और शौचालय में जाकर प्रश्न पत्र की तस्वीरें भेजने की कोशिश कर रहा था। केंद्र प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए परीक्षार्थी को पकड़ लिया और उसके पास से मिली सभी सामग्री जब्त कर ली।