राजस्थान के किसानों का एलान, पानी नहीं खोला तो 28 जून को रोकेंगे रेल, जानें क्या है पांचना बांध विवाद का पूरा मामला

Panchna Dam Water Release Demand: वजीरपुर. हाईकोर्ट की ओर से आदेश देने के बाद भी पांचना बांध से कमाण्ड क्षेत्र में पानी नहीं छोड़ने से गुस्साए किसानाें की शुक्रवार को खण्डीप में विशाल किसान महापंचायत हुई। इस दौरान निर्णय किया गया कि अगर 27 जून तक पांचना बांध से कमाण्ड क्षेत्र की नहरों में पानी नहीं खोला गया तो 28 जून को रेल रोकी जाएगी। वहीं ऐलान किया गया कि वे कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना को ही ज्ञापन देंगे। इस दौरान 27 जून तक अनिश्चित कालीन धरना दिया जाएगा। इसके तहत हर गांव रोज धरना देगा। महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान एवं कमांड एरिया क्षेत्र के ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गंगापुर विधायक रामकेश मीणा, करौली के पूर्व विधायक लाखन सिंह मीणा तथा टोडाभीम विधायक घनश्याम महर सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया।