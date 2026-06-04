आखिर अनिता बिश्नोई ने क्यों किया जान देने का प्रयास, पति दीनाराम ने बताई असली वजह

जोधपुर। सोशल मीडिया ने काफी लोगों को लोकप्रियता दिलाई है, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं। जिनकी वह से कई बार बड़ी परेशानी तक आ जाती है। जोधपुर की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है । मारवाड़ में सोशल मीडिया पर चर्चित अनिता बिश्नोई ट्रोलिंग के भंवर में फंस गईं। हालात ऐसे बने कि उन्होंने जान देने की कोशिश की। हालांकि समय रहते उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिससे उनकी जान बच गई। फिलहाल वे जोधपुर के मथुरादास माथुर (एमडीएम) अस्पताल में भर्ती हैं। अब उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है।