अब कैसी है जोधपुर के MDM अस्पताल में भर्ती सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई की हालत, जानिए हेल्थ अपडेट

जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर शहर में बुधवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई ने जान देने का प्रयास किया। उनकी एक पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मचना शुरू हो गया। ट्रोलिंग ने 32 वर्षीय अनिता बिश्नोई को इतना परेशान किया कि उन्होंने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। वे जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल (MDM) में भर्ती हैं। मथुरादास माथुर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित बृहस्पतिवार को बताया कि अनिता बिश्नोई को 3 जून को गंभीर हालत में अस्पताल में लाया गया था। उनका इमरजेंसी में इलाज किया गया। अब उनकी हालत में सुधार है। उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। अभी उनकी हालत स्थिर है, लेकिन जहर का असर है, इसलिए अभी अगले 2 से 3 दिन उनको मॉनिटरिंग के लिए रखा जाएगा।