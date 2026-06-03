जोधपुर की महिला इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई ने खाया विषाक्त, सामने आया वीडियो, जानिए क्या बोलीं

अनिता बिश्नोई के सोशल मीडिया फेसबुक पर वीडिया जारी किया गया है। खबर लिखे जाने से ठीक एक घंटे पहले जारी वीडियो में अनिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि छह आदमी और 2 महिलाएं मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाला जा रहा है। क्योंकि मेरी जमीन को जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था। उन्होंने खुला चेंलेग दिया था कि तेरे को गाड़ी से मार देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग और वीडियो पड़े हुए है। उन्होंने आगे कहा कि तुम मेरी इज्जत पर कलंक लगा सकते हो। मेरी इज्जत उड़ा सकते हो क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि परिवार में इज्जत कैसे की जाती है।