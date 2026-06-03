3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

राजस्थान की महिला इन्फ्लुएंसर ने की जान देने की कोशिश, सोशल मीडिया किया था भावुक पोस्ट, MDM अस्पताल में भर्ती

जोधपुर में सोशल मीडिया पर कथित ट्रोलिंग और मानसिक प्रताड़ना से परेशान एक महिला इन्फ्लुएंसर ने आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में उन्हें एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Jun 03, 2026

Influencer Anita Bishnoi

अनिता बिश्नोई। फोटो- पत्रिका नेटवर्क

जोधपुर। सोशल मीडिया पर लगातार हो रही ट्रोलिंग और कथित मानसिक प्रताड़ना से परेशान एक महिला इन्फ्लुएंसर ने आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में उन्हें जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार बनाड़ थाना क्षेत्र के शिकारगढ़ स्थित गोदारों की ढाणी निवासी अनिता बिश्नोई सोशल मीडिया पर सक्रिय इन्फ्लुएंसर हैं। बुधवार सुबह उन्होंने कथित रूप से घर में रखा विषाक्त पदार्थ पी लिया। उनकी तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने तत्काल उन्हें मथुरादास माथुर अस्पताल पहुंचाया।

यह वीडियो भी देखें

बताया जा रहा है कि इस कदम से कुछ घंटे पहले अनिता ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा की थी। पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि “आज के बाद आपकी बहन इस दुनिया में नहीं दिखेगी।” पोस्ट सामने आने के बाद परिवार के लोग चिंतित हो गए थे। अनिता के पति दीनाराम ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ समय से उनकी पत्नी को सोशल मीडिया पर लगातार निशाना बनाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि अनिता राजस्थान की संस्कृति, सामाजिक विषयों और जागरूकता से जुड़े वीडियो बनाती हैं। हाल ही में महिलाओं की वेशभूषा को लेकर बनाए गए एक वीडियो के बाद उन्हें ट्रोल किया जाने लगा था।

पति ने लगाए आरोप

पति का कहना है कि कुछ लोग सोशल मीडिया और वॉट्सएप के माध्यम से उनकी पत्नी को बदनाम करने और मानसिक रूप से परेशान करने का प्रयास कर रहे थे। घटना के समय दीनाराम घर पर नहीं थे। एक परिचित से सोशल मीडिया पोस्ट की जानकारी मिलने पर वे तुरंत घर पहुंचे, जहां अनिता की हालत बिगड़ी हुई थी। इसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका उपचार जारी है और परिजन उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले सीकर में यूट्यूबर मां ने अपने चार बच्चों को विषाक्त पदार्थ देकर मार दिया था। इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। माना जा रहा है कि आर्थिक तंगी और अन्य कारणों के चलते उसने बच्चों की हत्या कर सुसाइड कर लिया था। उनकी रोटियों में विषाक्त पदार्थ मिलाया और फिर खुद ने भी जान दे दी। उसके यूट्यूब पेज पर करीब एक हजार लोग जुड़े हुए हैं और फेसबुक पर दोस्तों की संख्या करीब सात हजार है।

Ajmer: हुक्का-बार में ASI का हंगामा, मीडिया से बोला- लॉरेंस बिश्नोई की तरह फोटो आनी चाहिए, SP ने किया सस्पेंड

ये भी पढ़ें
Ajmer Crime News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Jun 2026 06:54 pm

Published on:

03 Jun 2026 05:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / राजस्थान की महिला इन्फ्लुएंसर ने की जान देने की कोशिश, सोशल मीडिया किया था भावुक पोस्ट, MDM अस्पताल में भर्ती

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Anita Bishnoi: सोशल मीडिया पर 20 लाख फॉलोवर्स, जानिए कौन हैं इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई, जिसने की सुसाइड की कोशिश

Anita Bishnoi
जोधपुर

जोधपुर की महिला इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई ने खाया विषाक्त, सामने आया वीडियो, जानिए क्या बोलीं

anita bishnoi
जोधपुर

मानसून से पहले बदला मौसम का मिजाज, पश्चिमी राजस्थान से हैदराबाद तक 1600 KM लंबी तूफानी बादल पट्टी

Monsoon Update
जोधपुर

160 किलो के मरीज के पेट से निकाली 21 किलो की गांठ, एम्स जोधपुर में 8.30 घंटे चली जटिल सर्जरी

AIIMS Jodhpur
जोधपुर

Ashok Gehlot : जोधपुर के मंडोर गार्डन हादसे पर अशोक गहलोत की कड़ी प्रतिक्रिया, कहा-जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई हो

Ashok Gehlot strong reaction on Jodhpur Mandore Garden accident
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.