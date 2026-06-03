राजस्थान की महिला इन्फ्लुएंसर ने की जान देने की कोशिश, सोशल मीडिया किया था भावुक पोस्ट, MDM अस्पताल में भर्ती

बताया जा रहा है कि इस कदम से कुछ घंटे पहले अनिता ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा की थी। पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि “आज के बाद आपकी बहन इस दुनिया में नहीं दिखेगी।” पोस्ट सामने आने के बाद परिवार के लोग चिंतित हो गए थे। अनिता के पति दीनाराम ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ समय से उनकी पत्नी को सोशल मीडिया पर लगातार निशाना बनाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि अनिता राजस्थान की संस्कृति, सामाजिक विषयों और जागरूकता से जुड़े वीडियो बनाती हैं। हाल ही में महिलाओं की वेशभूषा को लेकर बनाए गए एक वीडियो के बाद उन्हें ट्रोल किया जाने लगा था।