Ajmer: हुक्का-बार में ASI का हंगामा, मीडिया से बोला- लॉरेंस बिश्नोई की तरह फोटो आनी चाहिए, SP ने किया सस्पेंड

वृत्ताधिकारी (दरगाह) लक्ष्मणराम चौधरी के नेतृत्व में सोमवार देर रात गंज थाना पुलिस ने बोराज रोड स्थित धानुका गार्डन के पास संचालित सीएनसी कैफे पर दबिश दी। पुलिस को मौके पर कई युवक हुक्का पीते मिले। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चार हुक्के, चार चिलम सहित अन्य सामग्री जब्त की। जांच में सामने आया कि कैफे में मौजूद 19 वर्षीय जतिन जाखड़ बिना किसी लाइसेंस के ग्राहकों को फ्लेवर्ड हुक्के उपलब्ध करवा रहा था। पुलिस ने राजस्थान धूम्रपान प्रतिषेध एवं अधूम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम-2000 की धारा 9/11 के तहत प्रकरण दर्ज कर 10 जनों के खिलाफ कोटपा एक्ट में कार्रवाई की।