Ajmer News : पिता-पुत्री ने गटका विषाक्त, थाने पहुंची बेटी ने तोड़ा दम, पिता अस्पताल में भर्ती

पुलिस के अनुसार 30 मई को श्रीनगर थाना क्षेत्र के नौलखा गांव निवासी भूमिका रावत, उसके पिता नीमासिंह रावत ने विषाक्त सेवन कर लिया। भूमिका विषाक्त सेवन के बाद श्रीनगर थाने पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक उसने पुलिस को बताया कि पिता उसे जबरन ससुराल भेजना चाहते है जबकि वह ससुराल नहीं जाना चाहती है। इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। उधर, बेटी के विषाक्त सेवन से क्षुब्ध नीमासिंह रावत ने भी विषाक्त सेवन कर लिया। उसको परिजन ने जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया। इधर, पुलिस की ओर से भर्ती भूमिका को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने भूमिका की संदिग्ध हालात में मृत्यु का मामला दर्जकर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन के सुपुर्द कर दिया।