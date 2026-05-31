सीकर में सांड के हमले में दो की मौत, युवक के सीने में आर-पार हुआ सींग, एएनएम को उठाकर पटका

Sikar Bull Attack : सीकर। सीकर जिले में एक दिन में सांड के हमले में एक युवक और एक महिला की मौत हो गई। सांड ने मोटरसाइकिल सवार युवक पर ऐसे हमला किया कि सींग उसकी छाती के आर-पार हो गया। दोनों मृतकों का श्री कल्याण हॉस्पिटल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए। सीकर शहर में इससे पहले भी सांड के हमले में कई लोगों की जान जा चुकी है। दोनों के परिजनों ने पुलिस थानों में मृग रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सांड के हमले में दो जनों की मौत के बाद लोगों में काफी आक्रोश नजर आया।