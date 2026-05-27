Rajasthan : प्रभारी मंत्री संजय शर्मा का अस्पताल में औचक निरीक्षण, गाड़ी में AC चलाकर बैठे पुलिसकर्मी को लगाई फटकार

प्रभारी मंत्री ने अस्पताल के आईसीयू, ट्रॉमा सेंटर, रामाश्रय वार्ड, मेल मेडिकल वार्ड, साइकेट्री वार्ड और ओपीडी सहित कई विभागों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से उपचार, दवाइयों की उपलब्धता, चिकित्सकों की उपस्थिति और अस्पताल की सुविधाओं को लेकर जानकारी ली। मेल मेडिकल वार्ड में भर्ती एक बुजुर्ग मरीज से उन्होंने बातचीत करते हुए पूछा, 'बाबाजी, अस्पताल की व्यवस्था कैसी है?' इस पर मरीज ने समय पर डॉक्टरों के आने और दवाइयां मिलने की बात कही।