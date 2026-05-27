राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले अशोक गहलोत, कहा- ‘आधा हिस्सा जनता को वापस करो’

इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी उल्लेख किया। अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी लगातार विभिन्न मुद्दों पर सरकार को आगाह करते रहे हैं। नोटबंदी से लेकर कोविड काल तक उन्होंने समय-समय पर अपनी राय रखी और कई मामलों में पहले ही चेतावनी दी थी। गहलोत ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में बेहद महत्वपूर्ण होती है और उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है, जब पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाएं।