27 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले अशोक गहलोत, कहा- ‘आधा हिस्सा जनता को वापस करो’

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में हो रही वृद्धि का फायदा केंद्र के साथ राज्य सरकार को भी मिल रहा है। सरकार को बढ़ी हुई आय का आधा हिस्सा जनता को वापस देना चाहिए।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

May 27, 2026

Ashok Gehlot

पूर्व सीएम अशोक गहलोत (फोटो-पत्रिका नेटवर्क)

जयपुर। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईंधन के दामों में लगातार वृद्धि से केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी अतिरिक्त फायदा मिल रहा है। ऐसे में सरकार को इस लाभ का कम से कम आधा हिस्सा जनता को वापस देना चाहिए, ताकि लोगों को महंगाई से राहत मिल सके।

मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जितना लाभ केंद्र सरकार को मिलता है, उसी अनुपात में राज्यों के वैट संग्रह में भी बढ़ोतरी होती है। राज्य सरकार का राजस्व बढ़ रहा है, लेकिन इस पहलू पर कोई चर्चा नहीं हो रही।

अशोक गहलोत का ट्वीट :

गहलोत ने ईंधन का दाम कम करने का बताया तरीका

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि सरकार अतिरिक्त आय का आधा हिस्सा भी जनता को लौटाए, तो पेट्रोल-डीजल के दामों में कुछ कमी लाई जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वास्तविक स्थिति बताने के बजाय अलग तस्वीर पेश कर रही है।

जनता को विश्वास में लेना जरूरी- गहलोत

अंतरराष्ट्रीय हालातों का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि यदि दुनिया में युद्ध या अन्य वैश्विक परिस्थितियों के कारण ईंधन कीमतों पर असर पड़ रहा है, तो सरकार को देश की जनता को सच्चाई बतानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता को विश्वास में लेना जरूरी है।

विपक्ष को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप

इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी उल्लेख किया। अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी लगातार विभिन्न मुद्दों पर सरकार को आगाह करते रहे हैं। नोटबंदी से लेकर कोविड काल तक उन्होंने समय-समय पर अपनी राय रखी और कई मामलों में पहले ही चेतावनी दी थी। गहलोत ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में बेहद महत्वपूर्ण होती है और उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है, जब पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

पेट्रोलियम डीलर्स ने दी हड़ताल की चेतावनी

दूसरी ओर, राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने भी अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार और तेल कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 1 जून से प्रदेशभर के पेट्रोल पंप संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं।

सीएनजी के भी बढ़े दाम

वहीं जयपुर में सीएनजी की कीमतों में 1.59 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी के बाद नई कीमत 96 रुपये प्रति किलो हो गई है। प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल पहले ही 110 से 114 रुपये प्रति लीटर के आसपास बिक रहा है।

ये भी पढ़ें

Petrol Diesel Price Hike : राजस्थान में सरकारी और प्राइवेट पेट्रोल पंपों में 3 रुपए का फर्क! क्या जानते हैं बड़ी वजह?
जयपुर
Petrol Pump in Jaipur

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अशोक गहलोत

पेट्रोल-डीजल

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 May 2026 09:37 pm

Published on:

27 May 2026 09:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले अशोक गहलोत, कहा- ‘आधा हिस्सा जनता को वापस करो’

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Hanuman Beniwal: हनुमान बेनीवाल भैराणा धाम पहुंचे, भजनलाल सरकार पर साधा निशाना, जयपुर कूच की चेतावनी

Hanuman Beniwal
जयपुर

सीएम भजनलाल की प्रदेशवासियों से अपील : भीषण गर्मी में बरतें सावधानी, दिशा-निर्देशों का करें पालन

CM Bhajanlal
जयपुर

Health Awareness: राजस्थान में हर मरीज पर नजर, एंटी मलेरिया मिशन शुरू, जून में चलेगा विशेष अभियान

Health Department Rajasthan
जयपुर

Jaipur News: ड्यूटी से लौट रहे अलवर निवासी पुलिस कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत, साथी युवक गंभीर घायल

Jaipur constable Death
जयपुर

Petrol Pump: राजस्थान में पेट्रोल पंपों पर बड़ी कार्रवाई, 103 नोजल सीज, 110 पंपों पर अनियमितताएं

Petrol Pump
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.