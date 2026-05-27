Health Awareness: राजस्थान में हर मरीज पर नजर, एंटी मलेरिया मिशन शुरू, जून में चलेगा विशेष अभियान

उन्होंने बताया कि 16 जून से 30 जून तक ‘हैचरीज क्रियाशील पखवाड़ा’ मनाया जाएगा, जिसके तहत पानी के गड्ढों में गम्बूशिया मछलियां छोड़ी जाएंगी ताकि मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा प्रत्येक मलेरिया पॉजिटिव केस के आसपास 100 घरों में फीवर सर्वे, एंटी लार्वा गतिविधियां और आईईसी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विभाग ने सभी जिलों को अभियान की दैनिक और साप्ताहिक रिपोर्ट नियमित रूप से निदेशालय भेजने के निर्देश भी दिए हैं।