Jaipur News: ड्यूटी से लौट रहे अलवर निवासी पुलिस कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत, साथी युवक गंभीर घायल

पुलिस के अनुसार दुर्घटना बुधवार सुबह करीब 6 बजे हुई। बताया गया कि कांस्टेबल लोकेन्द्र सिंह अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह हादसे का शिकार हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने के दौरान ही कांस्टेबल की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।