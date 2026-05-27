राजस्थान के 184 सीमावर्ती गांवों की बदलेगी तस्वीर, हर गांव पर 3 करोड़ होंगे खर्च, सीएम खुद कर रहे मॉनिटरिंग

जयपुर। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को नई गति देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री थार सीमा विकास कार्यक्रम और वाईब्रेंट विलेज प्रोग्राम-।। के तहत राज्य के पांच सीमावर्ती जिलों के 184 रणनीतिक गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और समग्र विकास के लिए प्रत्येक गांव पर प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है।