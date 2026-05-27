Petrol Pump Strike News : राजस्थान में 1 जून से पेट्रोल पंप पर बेमियादी हड़ताल, ‘परेशान’ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का अल्टीमेटम  

इसके विपरीत पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे पड़ोसी राज्यों में वैट की दरें काफी कम हैं 。 उदाहरण के लिए, सीकर और चूरू जिलों के बीच सीएनजी (CNG) की दरों में ही 17 रुपये का बड़ा अंतर देखने को मिलता है, जिसके संबंध में आज तक कोई नीति स्पष्ट नहीं है । पड़ोसी राज्यों में ईंधन 7 से 10 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता होने के कारण सीमावर्ती जिलों (जैसे श्रीगंगानगर, चुरू, अलवर, भरतपुर, जालोर) के उपभोक्ता और भारी वाहन पड़ोसी राज्यों से तेल डलवाते हैं, जिससे राजस्थान के पंपों की बिक्री (TKL) लगातार गिर रही है और राजकोष को भी नुकसान हो रहा है । आरपीडीए ने मांग की है कि आम जनता को राहत देने और व्यापार को बचाने के लिए वैट में कम से कम 5 प्रतिशत (5%) की कटौती कर इसे पंजाब के समतुल्य किया जाए ।