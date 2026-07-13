जगन्नाथ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन की नई पहल: ऑनलाइन डिग्री के साथ इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन, अब 50% शुल्क में

आज के दौर में सिर्फ डिग्री काफी नहीं है - इंटरव्यू टेबल पर वही छात्र आगे निकलता है जिसके पास सही स्किल्स और सर्टिफिकेशन्स भी हों। इसी सोच के साथ जगन्नाथ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन (OnlineJU) ने अपने छात्रों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है- अब कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स, चाहे वह किसी भी बाहरी संस्था से क्यों न किया गया हो, उसकी फीस पर 50% तक की सीधी वापसी मिलेगी।