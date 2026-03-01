शानदार विरासत: VIT 2026 बैच को आए 10,000 से ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर

ताजा आंकड़े बताते हैं कि वीआईटी (VIT) की पढ़ाई और इंडस्ट्री की मांग के बीच कितना गजब का तालमेल है। अब तक 701 कंपनियों ने कुल 10,071 ऑफर दिए हैं, और यह सिलसिला अभी थमा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीजन में हाईएस्ट पैकेज (सालाना) 1 करोड़ रुपये तक गया है, जो दिखाता है कि यहाँ के छात्र ग्लोबल लेवल पर किसी से कम नहीं हैं।