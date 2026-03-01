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शानदार विरासत: VIT 2026 बैच को आए 10,000 से ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर

वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक बार फिर उच्च शिक्षा में अपनी मजबूत पहचान साबित की है।

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भारत

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Mar 20, 2026

vit

वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बड़ी उपलब्धि

वीआईटी (वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) ने एक बार फिर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी दक्षता साबित कर दी है। साल 2026 के बैच के लिए 10,000 से ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर का मिलना कोई छोटी बात नहीं है। यह लगातार चौथी बार है जब VIT ने इस जादुई आंकड़े को छुआ है, जो इसे कैंपस रिक्रूटमेंट के मामले में देश का बड़ा पावरहाउस बनाता है।

ताजा आंकड़े बताते हैं कि वीआईटी (VIT) की पढ़ाई और इंडस्ट्री की मांग के बीच कितना गजब का तालमेल है। अब तक 701 कंपनियों ने कुल 10,071 ऑफर दिए हैं, और यह सिलसिला अभी थमा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीजन में हाईएस्ट पैकेज (सालाना) 1 करोड़ रुपये तक गया है, जो दिखाता है कि यहाँ के छात्र ग्लोबल लेवल पर किसी से कम नहीं हैं।

प्लेसमेंट के मुख्य आंकड़े एक नजर में:

  • मर्की (Marquee) ऑफर्स: 696 (20 लाख रुपये सालाना और उससे ऊपर का पैकेज)
  • सुपर ड्रीम (Super Dream) ऑफर्स: 2,292 (10 लाख रुपये सालाना और उससे ऊपर का पैकेज)
  • ड्रीम (Dream) ऑफर्स: 3,333 (6 लाख रुपये सालाना और उससे ऊपर का पैकेज)

इन आंकड़ों में इंटर्नशिप और फुल-टाइम जॉब्स दोनों शामिल हैं। दिग्गज कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ VIT की यह साझेदारी हर साल और मजबूत होती जा रही है। इंडस्ट्री के लिए ग्रेजुएट्स तैयार करके VIT न केवल शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाट रहा है, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि उसके छात्र दुनिया की बदलती अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करें।

2026 बैच का भविष्य न सिर्फ उज्ज्वल है, बल्कि पूरी तरह सुरक्षित भी है!

नोट: यह लेख प्रायोजित कंटेंट का हिस्सा है। इसमें व्यक्त विचार, प्रकाशित सामग्री व दावों की जिम्मेदारी विज्ञापनदाता/कंटेंट प्रदाता की है। इसमें प्रकाशक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
(This article is part of sponsored content. The views expressed in it, the published material and claims are the responsibility of the advertiser/content provider. The publisher will not have any responsibility for it.)

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Updated on:

20 Mar 2026 07:44 pm

Published on:

20 Mar 2026 07:36 pm

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