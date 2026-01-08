8 जनवरी 2026,

क्यों MF 1035 DI किसानों के लिए रोज़मर्रा का सबसे भरोसेमंद ट्रैक्टर है?

कम रखरखाव, मज़बूत बनावट और बेहतरीन माइलेज के साथ MF 1035 DI – छोटे और मध्यम खेतों के लिए सबसे भरोसेमंद 36 हॉर्सपावर ट्रैक्टर।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Jan 08, 2026

MF 1035 DI

MF 1035 DI

MF 1035 DI: आगे बढ़ने का भरोसा, वही 1035 का भरोसा

हर किसान चाहता है ऐसा ट्रैक्टर जो दिखावे से ज़्यादा काम से भरोसा दे - जो रोज़ खेत में उतरे, कम ईंधन में ज़्यादा काम करे और बिना रुकावट लंबे समय तक साथ निभाए। MF 1035 DI इसी भरोसे पर बना ट्रैक्टर है। यह सरल है, मज़बूत है और भारतीय खेती की ज़रूरतों के हिसाब से पूरी तरह अनुकूल है। इसके फीचर्स छोटे और मध्यम किसानों के रोज़मर्रा के काम को आसान, किफायती और तनावमुक्त बनाते हैं।
इस ब्लॉग में हम MF 1035 DI के फीचर्स, खेतों में इसके वास्तविक प्रदर्शन, उपयोग के क्षेत्र और इसे चुनने के कारणों को विस्तार से समझेंगे।

उत्पाद का संक्षिप्त परिचय (Product Overview)

MF 1035 DI एक 36 हॉर्सपावर का 2WD ट्रैक्टर है, जिसे रोज़मर्रा की खेती के सभी ज़रूरी काम - जैसे जुताई, कल्टीवेशन, बुवाई, ढुलाई और पीटीओ आधारित कार्य - के लिए तैयार किया गया है।
इसका सरल और भरोसेमंद निर्माण इसे छोटे और मध्यम किसानों दोनों के लिए उपयुक्त बनाता है।

किसके लिए उपयुक्त

  • किसके लिए उपयुक्त
  • छोटे और मध्यम खेतों वाले किसान
  • रोज़मर्रा की खेती और ढुलाई करने वाले किसान
  • सीमित बजट में कम रखरखाव वाला ट्रैक्टर चाहने वाले
  • सरल ऑपरेशन और भरोसेमंद कामकाज को प्राथमिकता देने वाले किसान
  • विभिन्न फसलों की दैनिक खेती करने वाले उपयोगकर्ता

मुख्य तकनीकी विवरण (Mini Spec Table)

स्पेसिफिकेशनविवरण
पावर36 हॉर्सपावर
इंजनSIMPSONS S324 TIII A, 3-सिलेंडर
ट्रांसमिशनस्लाइडिंग मेश (6 आगे + 2 पीछे), वैकल्पिक 8 आगे + 2 पीछे
पीटीओलाइव पीटीओ
हाइड्रॉलिक्स1100 किलोग्राम लिफ्ट क्षमता
ब्रेकड्राई डिस्क ब्रेक (ड्यूरा ब्रेक्स)
स्टीयरिंगमैनुअल स्टीयरिंग
ईंधन टैंक47 लीटर

मुख्य फीचर्स की विस्तृत जानकारी

1. भरोसेमंद 36 hp सिम्पसन इंजन

क्या है:
3-सिलेंडर, सिम्पसन इंजन, जिसे रोज़मर्रा के कृषि कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है।

कैसे काम करता है:
यह इंजन कम आरपीएम पर स्थिर शक्ति देता है, जिससे ईंधन की बचत होती है और इंजन की उम्र बढ़ती है।

कौन सी समस्या हल करता है:
अधिक ईंधन खर्च और बार-बार इंजन खराब होने की चिंता।

वास्तविक फायदा:
कम ईंधन में भरोसेमंद प्रदर्शन और रोज़ के खेत कार्यों में लगातार साथ।

2. आसान स्लाइडिंग मेश गियर व्यवस्था

क्या है:
स्लाइडिंग मेश ट्रांसमिशन (6 आगे + 2 पीछे), साथ ही वैकल्पिक 8 आगे + 2 पीछे गियर।

कैसे काम करता है:
सरल गियर बदलाव और सीधा नियंत्रण, जिससे ऑपरेशन सीखना आसान होता है।

कौन सी समस्या हल करता है:
जटिल कंट्रोल और नए उपयोगकर्ताओं के लिए कठिन ड्राइविंग।

वास्तविक फायदा:
कम थकान, आसान संचालन और खेत के हर कोने में बेहतर नियंत्रण।

3. लाइव पीटीओ और मानक हाइड्रॉलिक्स

क्या है:
लाइव पीटीओ (540 आरपीएम) और लगभग 1100 किलोग्राम की हाइड्रॉलिक उठाने की क्षमता।

कैसे काम करता है:
कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, स्प्रेयर जैसे उपकरणों को आसानी से संचालित करता है।

कौन सी समस्या हल करता है:
औजारों को बार-बार जोड़ने और हटाने में होने वाली परेशानी।

वास्तविक फायदा:
तेज़, सुरक्षित और एक ही ट्रैक्टर से कई कृषि कार्य।

4. मज़बूत ब्रेक और भरोसेमंद बनावट

क्या है:
ड्राई डिस्क ब्रेक और मज़बूत चेसिस।

कैसे काम करता है:
खेत और हल्की ढुलाई, दोनों में संतुलन और नियंत्रण बनाए रखता है।

कौन सी समस्या हल करता है:
ब्रेक फिसलने या असंतुलन की समस्या।

वास्तविक फायदा:
सुरक्षित, स्थिर और लंबे समय तक भरोसेमंद उपयोग।

फीचर सारांश तालिका

फीचरक्यों ज़रूरी है
36 hp सिम्पसन इंजनरोज़मर्रा का भरोसेमंद प्रदर्शन
स्लाइडिंग मेश गियरआसान संचालन, कम थकान
लाइव पीटीओ और हाइड्रॉलिक्सकृषि औजारों को बेहतर समर्थन
ड्राई डिस्क ब्रेकसुरक्षित और नियंत्रित रोक

वास्तविक परिस्थितियों में प्रदर्शन

  • कल्टीवेशन: लाइव पीटीओ और 1100 किलोग्राम लिफ्ट क्षमता से स्थिर कार्य
  • जुताई: 36 hp इंजन से मध्यम मिट्टी में संतुलित शक्ति
  • बुवाई: समान गति और सरल गियर बदलाव से सुचारू संचालन
  • हल्की ढुलाई: मज़बूत चेसिस और पर्याप्त ईंधन क्षमता से रोज़मर्रा की ढुलाई आसान
  • दैनिक उपयोग: सरल डिज़ाइन, भरोसेमंद इंजीनियरिंग और कम रखरखाव

उपयोग के प्रमुख क्षेत्र

उपयोगक्यों उपयुक्त
जुताई और कल्टीवेशनसंतुलित शक्ति और ड्राफ्ट
बुवाई / सीड ड्रिललाइव पीटीओ
स्प्रेयर और औजारआसान गियर नियंत्रण
रोज़मर्रा की खेतीकम रखरखाव, भरोसेमंद काम
ढुलाईदैनिक उपयोग के लिए उपयुक्त

मूल्य और स्वामित्व लाभ

MF 1035 DI का असली मूल्य इसमें छिपा है:

  • कम खरीद लागत में भरोसेमंद ट्रैक्टर
  • बेहतरीन माइलेज से ईंधन की बचत
  • सरल यांत्रिक बनावट, जिससे रखरखाव कम
  • मजबूत पुर्ज़े और व्यापक सर्विस नेटवर्क
  • यह ट्रैक्टर छोटे और मध्यम किसानों के लिए प्रदर्शन, किफायत और भरोसे का सही संतुलन देता है।

क्यों चुनें MF 1035 DI

आगे बढ़ने का भरोसा, वही 1035 का भरोसा

  • भरोसेमंद और सरल इंजन
  • आसान गियर संचालन
  • रोज़मर्रा की खेती के लिए उपयुक्त
  • कम रखरखाव और कम खर्च
  • Massey Ferguson का दशकों पुराना विश्वास

निष्कर्ष

MF 1035 DI एक ऐसा ट्रैक्टर है जो रोज़मर्रा की खेती में विश्वसनीयता, किफायत और आसान उपयोग प्रदान करता है। चाहे आप पहली बार ट्रैक्टर खरीद रहे हों या पुराने ट्रैक्टर को बदलना चाहते हों—यह मॉडल छोटे और मध्यम खेतों के लिए एक भरोसेमंद साथी साबित होता है।

अपने नज़दीकी Massey Ferguson डीलर पर जाकर आज ही MF 1035 DI का डेमो बुक करें।
प्राइस और ऑफर्स के लिए अभी संपर्क करें।

GST बचत के साथ डेमो बुक करें: https://rebrand.ly/GST-Savings

📞 Massey Helpline: 1800 4200 200

नोट: यह विज्ञापनदाता की साझेदारी में बना पेड कंटेंट है।

Disclaimer: यह लेख/विज्ञापन प्रायोजित कंटेंट का हिस्सा है। इसमें व्यक्त विचार, प्रकाशित सामग्री व दावों की जिम्मेदारी विज्ञापनदाता/कंटेंटप्रदाता की है जिसमे प्रकाशक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

This article/advertisement is a part of sponsored content. The views expressed in it, the published material and claims are the responsibility of the advertiser/content provider. The publisher will not have any responsibility for it.

Published on:

08 Jan 2026 03:41 pm

क्यों MF 1035 DI किसानों के लिए रोज़मर्रा का सबसे भरोसेमंद ट्रैक्टर है?

