क्यों MF 1035 DI किसानों के लिए रोज़मर्रा का सबसे भरोसेमंद ट्रैक्टर है?

MF 1035 DI: आगे बढ़ने का भरोसा, वही 1035 का भरोसा
हर किसान चाहता है ऐसा ट्रैक्टर जो दिखावे से ज़्यादा काम से भरोसा दे - जो रोज़ खेत में उतरे, कम ईंधन में ज़्यादा काम करे और बिना रुकावट लंबे समय तक साथ निभाए। MF 1035 DI इसी भरोसे पर बना ट्रैक्टर है। यह सरल है, मज़बूत है और भारतीय खेती की ज़रूरतों के हिसाब से पूरी तरह अनुकूल है। इसके फीचर्स छोटे और मध्यम किसानों के रोज़मर्रा के काम को आसान, किफायती और तनावमुक्त बनाते हैं।
इस ब्लॉग में हम MF 1035 DI के फीचर्स, खेतों में इसके वास्तविक प्रदर्शन, उपयोग के क्षेत्र और इसे चुनने के कारणों को विस्तार से समझेंगे।
MF 1035 DI एक 36 हॉर्सपावर का 2WD ट्रैक्टर है, जिसे रोज़मर्रा की खेती के सभी ज़रूरी काम - जैसे जुताई, कल्टीवेशन, बुवाई, ढुलाई और पीटीओ आधारित कार्य - के लिए तैयार किया गया है।
इसका सरल और भरोसेमंद निर्माण इसे छोटे और मध्यम किसानों दोनों के लिए उपयुक्त बनाता है।
|स्पेसिफिकेशन
|विवरण
|पावर
|36 हॉर्सपावर
|इंजन
|SIMPSONS S324 TIII A, 3-सिलेंडर
|ट्रांसमिशन
|स्लाइडिंग मेश (6 आगे + 2 पीछे), वैकल्पिक 8 आगे + 2 पीछे
|पीटीओ
|लाइव पीटीओ
|हाइड्रॉलिक्स
|1100 किलोग्राम लिफ्ट क्षमता
|ब्रेक
|ड्राई डिस्क ब्रेक (ड्यूरा ब्रेक्स)
|स्टीयरिंग
|मैनुअल स्टीयरिंग
|ईंधन टैंक
|47 लीटर
क्या है:
3-सिलेंडर, सिम्पसन इंजन, जिसे रोज़मर्रा के कृषि कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
कैसे काम करता है:
यह इंजन कम आरपीएम पर स्थिर शक्ति देता है, जिससे ईंधन की बचत होती है और इंजन की उम्र बढ़ती है।
कौन सी समस्या हल करता है:
अधिक ईंधन खर्च और बार-बार इंजन खराब होने की चिंता।
वास्तविक फायदा:
कम ईंधन में भरोसेमंद प्रदर्शन और रोज़ के खेत कार्यों में लगातार साथ।
2. आसान स्लाइडिंग मेश गियर व्यवस्था
क्या है:
स्लाइडिंग मेश ट्रांसमिशन (6 आगे + 2 पीछे), साथ ही वैकल्पिक 8 आगे + 2 पीछे गियर।
कैसे काम करता है:
सरल गियर बदलाव और सीधा नियंत्रण, जिससे ऑपरेशन सीखना आसान होता है।
कौन सी समस्या हल करता है:
जटिल कंट्रोल और नए उपयोगकर्ताओं के लिए कठिन ड्राइविंग।
वास्तविक फायदा:
कम थकान, आसान संचालन और खेत के हर कोने में बेहतर नियंत्रण।
3. लाइव पीटीओ और मानक हाइड्रॉलिक्स
क्या है:
लाइव पीटीओ (540 आरपीएम) और लगभग 1100 किलोग्राम की हाइड्रॉलिक उठाने की क्षमता।
कैसे काम करता है:
कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, स्प्रेयर जैसे उपकरणों को आसानी से संचालित करता है।
कौन सी समस्या हल करता है:
औजारों को बार-बार जोड़ने और हटाने में होने वाली परेशानी।
वास्तविक फायदा:
तेज़, सुरक्षित और एक ही ट्रैक्टर से कई कृषि कार्य।
4. मज़बूत ब्रेक और भरोसेमंद बनावट
क्या है:
ड्राई डिस्क ब्रेक और मज़बूत चेसिस।
कैसे काम करता है:
खेत और हल्की ढुलाई, दोनों में संतुलन और नियंत्रण बनाए रखता है।
कौन सी समस्या हल करता है:
ब्रेक फिसलने या असंतुलन की समस्या।
वास्तविक फायदा:
सुरक्षित, स्थिर और लंबे समय तक भरोसेमंद उपयोग।
|फीचर
|क्यों ज़रूरी है
|36 hp सिम्पसन इंजन
|रोज़मर्रा का भरोसेमंद प्रदर्शन
|स्लाइडिंग मेश गियर
|आसान संचालन, कम थकान
|लाइव पीटीओ और हाइड्रॉलिक्स
|कृषि औजारों को बेहतर समर्थन
|ड्राई डिस्क ब्रेक
|सुरक्षित और नियंत्रित रोक
|उपयोग
|क्यों उपयुक्त
|जुताई और कल्टीवेशन
|संतुलित शक्ति और ड्राफ्ट
|बुवाई / सीड ड्रिल
|लाइव पीटीओ
|स्प्रेयर और औजार
|आसान गियर नियंत्रण
|रोज़मर्रा की खेती
|कम रखरखाव, भरोसेमंद काम
|ढुलाई
|दैनिक उपयोग के लिए उपयुक्त
MF 1035 DI का असली मूल्य इसमें छिपा है:
आगे बढ़ने का भरोसा, वही 1035 का भरोसा
MF 1035 DI एक ऐसा ट्रैक्टर है जो रोज़मर्रा की खेती में विश्वसनीयता, किफायत और आसान उपयोग प्रदान करता है। चाहे आप पहली बार ट्रैक्टर खरीद रहे हों या पुराने ट्रैक्टर को बदलना चाहते हों—यह मॉडल छोटे और मध्यम खेतों के लिए एक भरोसेमंद साथी साबित होता है।
अपने नज़दीकी Massey Ferguson डीलर पर जाकर आज ही MF 1035 DI का डेमो बुक करें।
प्राइस और ऑफर्स के लिए अभी संपर्क करें।
