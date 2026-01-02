MF 8055 MAGNATRAK- जहाँ ढुलाई सिर्फ काम नहीं, कमाई बन जाती है

MF 8055 MAGNATRAK
खेती के साथ-साथ आज किसान और ऑपरेटर के लिए ढुलाई एक बड़ा आय-स्रोत बन चुकी है। चाहे फसल मंडी तक पहुँचानी हो, ईंट-रेत की ट्रॉली खींचनी हो या रोज का कमर्शियल काम- हर जगह जरूरत होती है ऐसे ट्रैक्टर की जो भारी बोझ में भी न थके।
MF 8055 MAGNATRAK को इसी जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह Massey Ferguson की भरोसेमंद इंजीनियरिंग के साथ एक ऐसा ट्रैक्टर है जो ढुलाई को आसान, सुरक्षित और ज्यादाफायदेमंद बनाता है।
MF 8055 MAGNATRAK हेवी ड्यूटी ढुलाई पर केंद्रित है, जिसे खास तौर पर ट्रॉली और कमर्शियल उपयोग के लिए ट्यून किया गया है।
इसकी मजबूत बनावट, बेहतर ट्रैक्शन और संतुलित पावर इसे रोज के कठिन कामों के लिए उपयुक्त बनाती है।
MF 8055 MAGNATRAK का डिज़ाइन खास तौर पर लोड के साथ स्थिरता देने के लिए किया गया है।
चौड़ा ट्रैक और संतुलित वजन वितरण ट्रॉली ढुलाई के दौरान बेहतर कंट्रोल देता है।
इसका 50 hp इंजन लो RPM पर अच्छा टॉर्क देता है, जिससे ट्रैक्टर भारी लोड के साथ भी स्मूद तरीके से चलता है।
MF 8055 MAGNATRAK की गियरिंग को इस तरह सेट किया गया है कि शहर, गाँव, खेत और हाईवे - हर जगह ट्रॉली के साथ सही स्पीड मिल सके।
ढुलाई में सुरक्षा सबसे जरूरी होती है। MF 8055 MAGNATRAK के मजबूत MAXX OIB ब्रेक लंबे समय तक भरोसेमंद ब्रेकिंग देते हैं, खासकर भारी लोड के साथ।
इस ट्रैक्टर को इस तरह ट्यून किया गया है कि यह ढुलाई के दौरान डीज़लकी बेहतर बचत कर सके।
|उपयोग
|क्यों उपयुक्त
|ट्रॉली ढुलाई
|मजबूत बॉडी और संतुलन
|कमर्शियल काम
|ढुलाई-अनुकूल गियरिंग
|मंडी ट्रांसपोर्ट
|भरोसेमंद इंजन
|ठेकेदारी
|रोज़ कमाई के लिए टिकाऊ
अगर आपकी प्राथमिकता है भारी ढुलाई, कमर्शियल उपयोग और रोज़की कमाई, तो MF 8055 MAGNATRAK आपके लिए सही चुनाव है।
यह ट्रैक्टर सिर्फ ट्रॉली नहीं खींचता -
यह आपके काम, समय और मेहनत की कद्र करता है।
👉 अपने नजदीकी Massey Ferguson डीलर पर जाकर आज ही MF 8055 MAGNATRAK का डेमो बुक करें।
👉 प्राइस और ऑफर्स के लिए अभी संपर्क करें।
📞 Massey Helpline: 1800 4200 200
