मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का कोटा में नया शोरूम लॉन्च

मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स शोरूम कोटा का उद्घाटन
राजस्थान, 09 अक्टूबर, 2025 : मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जो एक ज़िम्मेदार ज्वेलर है, ने गर्व के साथ राजस्थान के कोटा में अपने नए शोरूम की शुरुआत की घोषणा की। 6161 वर्ग फीट में फैला यह नया स्टोर, राजस्थान में मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का चौथा शोरूम है, जहां ग्राहकों को विश्वस्तरीय खरीदारी का अनुभव मिलेगा और अलग-अलग डिज़ाइन व स्टाइल में शानदार गहनों का कलेक्शन उपलब्ध होगा। यह लॉन्च भारत में अपना विस्तार करने और बेहतरीन कारीगरी व सेवा देने के लिए ब्रांड की प्रतिबद्धता की ओर एक और कदम है।
वल्लभ नगर, रावतभाटा रोड पर स्थित यह शोरूम भारत के उत्तरी क्षेत्र में ब्रांड का 43वां आउटलेट है, जो इस क्षेत्र में उसकी मौजूदगी और नेतृत्व को और मजबूत करता है। कोटा दक्षिण के माननीय विधायक श्री संदीप शर्मा ने नए शोरूम के उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाई, साथ ही प्रबंधन टीम के सदस्य, सम्मानित ग्राहक और शुभचिंतक भी उपस्थित रहे।
अपने ग्राहकों तक मूल्य, विश्वास और उत्कृष्टता पहुंचाने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, मलाबार इस भव्य लॉन्च को और यादगार बनाने के लिए विशेष ऑफ़र प्रस्तुत कर रहा है। ब्रांड ग्राहकों को सभी सोने, अनकट और जेमस्टोन के गहनों पर मेकिंग चार्ज में 30% तक की छूट और डायमंड वैल्यू पर भी 30% तक की छूट दे रहा है। यह ऑफ़र ग्राहकों को ऐसा आभूषण खरीदने का शानदार अवसर प्रदान करते हैं, जो कारीगरी और मूल्य का बेहतरीन संगम है। यह विशेष ऑफ़र 31 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगा।
13 देशों—जिनमें भारत, मध्य पूर्व, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं—में 400 से अधिक शोरूम के वैश्विक नेटवर्क के साथ, मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स अपनी विविध कलेक्शनों, उत्कृष्ट गुणवत्ता और ग्राहक-केन्द्रित दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है। 26 देशों में 25,000 बहुभाषी कर्मचारियों की समर्पित टीम के सहयोग से, इस ब्रांड ने दुनिया भर में 15 मिलियन से अधिक ग्राहकों की सेवा की है।
नए शोरूम में सोने, हीरे, प्लेटिनम, रत्न और चांदी के गहनों का बड़ा कलेक्शन है, जिसे अलग-अलग पसंद और मौकों के हिसाब से बनाया गया है। इसमें पारंपरिक डिज़ाइन हैं जो भारत की संस्कृति को दिखाते हैं, और आधुनिक डिज़ाइन भी हैं जो नई पीढ़ी की पसंद के अनुसार हैं। यह शोरूम हर तरह की ज़रुरत और पसंद का ध्यान रखता है।
इस खास मौके पर मलाबार ग्रुप के चेयरमैन एम. पी. अहमद ने कहा, “हमें अपना नया शोरूम शुरू करने और रंगीन राजस्थान में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की बहुत खुशी है। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में हम बेहतरीन कारीगरी और सदाबहार खूबसूरती वाले गहने देने के लिए समर्पित हैं। हम कोटा के लोगों तक अपनी उच्च गुणवत्ता वाली कलेक्शन, खास डिज़ाइन और बेहतरीन सेवा पहुंचाने के लिए उत्साहित हैं, ताकि उन्हें यादगार खरीददारी खरीदारी का अनुभव मिल सके”
ग्राहकों को बेहतरीन खरीददारी खरीदारी का अनुभव देने के लिए शोरूम को खास तरह से तैयार किया गया है, जिसमें आकर्षक डिस्प्ले और प्रशिक्षित टीम है जो ग्राहकों को उनका पसंदीदा गहना चुनने में मदद करती है। विशाल इंटीरियर और पर्याप्त पार्किंग के साथ यह जगह ग्राहकों को बेजोड़ ज्वेलरी शॉपिंग अनुभव देने का लक्ष्य रखती है।
यह शोरूम लॉन्च मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के उस विजन को मजबूत करता है, जिसमें वह दुनिया का सबसे पसंदीदा ज्वेलर बनना चाहता है, जहां पारंपरिक कारीगरी को आधुनिक नवाचार के साथ जोड़कर सदाबहार गहने बनाए जाते हैं और साथ ही स्थिरता और समाज की भलाई को प्राथमिकता दी जाती है।
मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के बारे में:
मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की स्थापना 1993 में हुई थी और यह मलाबार ग्रुप की प्रमुख कंपनी है, जो भारत का एक अग्रणी श्रेष्ठ विविध कारोबारी समूह है। 7.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक टर्नओवर के साथ, यह कंपनी मौजूदा समय में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी ज्वेलरी रिटेलर है और डेलॉइट की लग्ज़री गुड्स वर्ल्ड रैंकिंग में 19वें स्थान पर है। इसका मजबूत रिटेल नेटवर्क 13 देशों में फैले 400 से अधिक शोरूम तक है, साथ ही भारत, मध्य पूर्व, फार ईस्ट, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में कई ऑफिस, डिज़ाइन सेंटर, थोक इकाइयाँ और फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एक ऑनलाइन शोरूम www.malabargoldanddiamonds.com भी उपलब्ध कराता है, जहां ग्राहक किसी भी समय और किसी भी दिन अपने पसंदीदा गहनों की खरीद अपने घर बैठे ही कर सकते हैं।
ESG (पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन) और CSR समूह की स्थापना से ही इसकी मुख्य प्रतिबद्धताएं रही हैं। मलाबार ग्रुप के प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं—स्वास्थ्य, आवास, भूख-रहित दुनिया, शिक्षा, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण। समूह ने ज़िम्मेदारी और स्थिरता के सिद्धांतों को अपने मूल व्यवसाय में शामिल किया है।
