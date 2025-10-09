मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का कोटा में नया शोरूम लॉन्च

मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की स्थापना 1993 में हुई थी और यह मलाबार ग्रुप की प्रमुख कंपनी है, जो भारत का एक अग्रणी श्रेष्ठ विविध कारोबारी समूह है। 7.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक टर्नओवर के साथ, यह कंपनी मौजूदा समय में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी ज्वेलरी रिटेलर है और डेलॉइट की लग्ज़री गुड्स वर्ल्ड रैंकिंग में 19वें स्थान पर है। इसका मजबूत रिटेल नेटवर्क 13 देशों में फैले 400 से अधिक शोरूम तक है, साथ ही भारत, मध्य पूर्व, फार ईस्ट, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में कई ऑफिस, डिज़ाइन सेंटर, थोक इकाइयाँ और फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एक ऑनलाइन शोरूम www.malabargoldanddiamonds.com भी उपलब्ध कराता है, जहां ग्राहक किसी भी समय और किसी भी दिन अपने पसंदीदा गहनों की खरीद अपने घर बैठे ही कर सकते हैं।