पेश है नया MF 241 Sona Plus- खूबियों में प्लस, खुशियों में भी प्लस

MF 241 Sona Plus
MF 241 Sona Plus: परंपरा का भरोसा, आज की खेती के लिए नया प्लस
खेती सिर्फ काम नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही ज़िम्मेदारी और गर्व की पहचान है। ऐसे में किसान को ऐसे ट्रैक्टर की ज़रूरत होती है जो सिर्फ खेत में ही नहीं, बल्कि परिवार और भविष्य दोनों के लिए भरोसेमंद साबित हो।
MF 241 Sona Plus इसी सोच के साथ पेश किया गया है। यह Massey Ferguson की जानी-मानी विरासत पर आधारित है, लेकिन इसमें आज की खेती के लिए वो सभी “Plus” खूबियाँ जोड़ी गई हैं जो काम को आसान, सुरक्षित और ज़्यादा लाभदायक बनाती हैं।
MF 241 Sona Plus एक ऐसा ट्रैक्टर है जिसे खास तौर पर किसानों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
यह ट्रैक्टर खेत की जुताई से लेकर बुवाई, और ढुलाई तक हर काम में संतुलित प्रदर्शन देता है।
MF 241 Sona Plus में दिया गया पावर स्टीयरिंग, लंबे समय तक काम करते हुए भी ड्राइविंग को आसान बनाता है।
तंग मोड़ों, खेत के किनारों और ढुलाई के दौरान किसान को ज्यादा नियंत्रण मिलता है।
फायदे:
इसका लंबा व्हीलबेस (1935 mm) ट्रैक्टर को बेहतर संतुलन देता है, खासकर ढुलाई के दौरान भारी लोड हो।
फायदे:
फायदे:
ऑयल इमर्स्ड ब्रेक ट्रैक्टर को लंबे समय तक सुरक्षित ब्रेकिंग देते हैं, चाहे काम खेत में हो या ट्रॉली ढुलाई में।
फायदे:
MF 241 Sona Plus को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यह कम डीज़ल में ज़्यादा काम कर सके, जिससे खेती की कुल लागत कम होती है।
फायदे:
|उपयोग
|क्यों उपयुक्त
|जुताई
|संतुलित पावर और स्थिरता
|बुवाई
|सटीक नियंत्रण
|अंतर-कृषि
|बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस
|ढुलाई
|सुरक्षित ब्रेक और संतुलन
MF 241 Sona Plus सिर्फ एक ट्रैक्टर नहीं, बल्कि किसान और उसके परिवार के भरोसे का साथी है।
जहाँ परंपरा, प्रदर्शन और आराम एक साथ मिलते हैं, वहीं से शुरू होती है खुशियों में प्लस की कहानी।
👉 अपने नज़दीकी Massey Ferguson डीलर से आज ही संपर्क करें
👉 MF 241 Sona Plus का डेमो बुक करें और खुद अनुभव करें “Plus” का फर्क
GST बचत के साथ डेमो बुक करें: https://rebrand.ly/GST-Savings
📞 Massey Helpline: 1800 4200 200
