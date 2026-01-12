क्यों MF 241 DI DYNATRACK खेती और ढुलाई – दोनों के लिए किसानों की पहली पसंद है?

MF 241 DI Dynatrack एक 42 HP का 2WD मल्टी-एप्लिकेशन ट्रैक्टर है, जिसे उन किसानों के लिए बनाया गया है जो एक ही ट्रैक्टर से पूरे साल हर काम करना चाहते हैं - चाहे खेत की गहरी जुताई हो, रोटावेटर चलाना हो या लंबे रूट पर पूर्ण लोड ढोना हो।