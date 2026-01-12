12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विज्ञापन

क्यों MF 241 DI DYNATRACK खेती और ढुलाई – दोनों के लिए किसानों की पहली पसंद है?

Extendable wheelbase, 24-speed SuperShuttle गियरबॉक्स और 2050 kg हाइड्रॉलिक्स के साथ MF 241 DI Dynatrack - खेती और ढुलाई, दोनों के लिए एक परफेक्ट ऑल-राउंडर।

3 min read
Google source verification

भारत

image

विज्ञापन

Jan 12, 2026

MF 241 DI DYNATRACK

MF 241 DI DYNATRACK

MF 241 DI DYNATRACK: भारत का सबसे दमदार ऑल-राउंडर ट्रैक्टर

भारत में ज्यादातर किसान चाहते हैं कि एक ही ट्रैक्टर खेत में भी ताकतवर चले और सड़क पर भी बिना हिले-डुले पूरा लोड लेकर दौड़े। लेकिन पारंपरिक ट्रैक्टर या तो खेती में अच्छे होते हैं या ढुलाई में - दोनों काम एक साथ परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाते।

MF 241 DI Dynatrack इसी समस्या को हल करने के लिए बनाया गया है। इसका Extendable Wheelbase, 24-स्पीड SuperShuttle गियरबॉक्स और 2050 kg हाइड्रॉलिक क्षमता इसे खेती और ढुलाई - दोनों के लिए एक ही मॉडल में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में सक्षम बनाते हैं।

इस ब्लॉग में हम इसके सभी फीचर्स, असली खेती-ढुलाई प्रदर्शन, बेस्ट यूज़ केसेज़ और इसे चुनने के मुख्य कारणों को विस्तार से समझेंगे।

ट्रैक्टर परिचय (Product Overview)

MF 241 DI Dynatrack एक 42 HP का 2WD मल्टी-एप्लिकेशन ट्रैक्टर है, जिसे उन किसानों के लिए बनाया गया है जो एक ही ट्रैक्टर से पूरे साल हर काम करना चाहते हैं - चाहे खेत की गहरी जुताई हो, रोटावेटर चलाना हो या लंबे रूट पर पूर्ण लोड ढोना हो।

किसके लिए उपयुक्त

  • खेती + ढुलाई दोनों करने वाले किसान
  • कस्टम-हायरिंग में एक मजबूत, भरोसेमंद और बहु-उपयोगी ट्रैक्टर की जरूरत वाले ऑपरेटर
  • भारी जमीन, रोटावेटर, कल्टीवेटर और ट्रॉली ढुलाई का मिक्स वर्क

Mini Spec Table

स्पेसिफिकेशनविवरण
HP/पावर42 HP, Simpsons इंजन
इंजन क्षमता2500 cc, 3-सिलेंडर
ट्रांसमिशन24-स्पीड (12F + 12R) SuperShuttle, Constant Mesh
हाइड्रॉलिक्स2050 kg लिफ्टिंग क्षमता, ADDC
वीलबेस1935 mm (खेती), 2035 mm (ढुलाई) – Extendable
PTOQuadra PTO, Reverse PTO, 540 RPM
फ्यूल टैंक55 L
ट्रैक्टर वजनलगभग 1880 kg

Key Features Explained

1. Extendable Wheelbase - एक में दो ट्रैक्टर का अनुभव

क्या है:

2-in-1 VersaTech फ्रंट एक्सल जो व्हीलबेस को छोटा या बड़ा करने की सुविधा देता है।

कैसे काम करता है:

  • छोटा व्हीलबेस (1935 mm): खेत में तेज़ टर्न, संकरे खेतों में आसानी
  • लंबा व्हीलबेस (2035 mm): ढुलाई में ज्यादा स्थिरता, भारी लोड में भी संतुलन

समस्या जो यह हल करता है:
ढुलाई में ट्रॉली भारी होने पर फ्रंट उठने लगता है - यह समस्या लंबा व्हीलबेस खत्म कर देता है।

वास्तविक फायदा:

एक ही ट्रैक्टर खेत में फुर्तीला और सड़क पर स्थिर - दोनों बन जाता है।

2. 24-Speed SuperShuttle Gearbox (12F + 12R)

क्या है:

तेज Forward–Reverse बदलने वाली SuperShuttle तकनीक और 24 स्पीड का फाइन कंट्रोल।

कैसे काम करता है:

  • लोडर वर्क में आगे-पीछे तुरंत शिफ्ट
  • रोटावेटर और पडलिंग में परफेक्ट स्पीड कंट्रोल
  • हाई स्पीड ढुलाई के लिए 31+ km/h तक सक्षम

फायदे:

  • कम मेहनत, ज़्यादा आराम
  • कस्टम-हायरिंग में ज्यादा दैनंदिन एकर
  • ईंधन की बचत

3. Quadra PTO + DynaLIFT Hydraulics

क्या है:

आधुनिक PTO सिस्टम और 2050 kg की ताकतवर लिफ्टिंग क्षमता।

कैसे काम करता है:

  • Reverse PTO से जाम हुए implements तुरंत साफ
  • DynaLIFT + ADDC से हर जगह समान गहराई
  • Heavy rotavators / ploughs आराम से उठाता है

किस समस्या का समाधान:

  • जाम होने वाले रोटावेटर/रीपर
  • असमान जुताई

फायदे:

  • समय की बचत
  • सुगम PTO वर्क
  • ईंधन कम खर्च

4. Heavy-Duty Build + Fuel Efficient Engine

  • 2500 cc Simpson इंजन - कम RPM पर ज्यादा टॉर्क
  • 1880 kg वजन - कम स्लिपेज, ज्यादा ग्रिप
  • धूल-मिट्टी में भी लंबी उम्र वाला एयर-क्लीनिंग सिस्टम

फायदे:

  • भारी जोताई में दमदार प्रदर्शन
  • लंबी ढुलाई में कम थकान
  • रोजमर्रा के काम में कम मेंटेनेंस

Feature Summary Table

फीचरक्यों ज़रूरी है
Extendable Wheelbaseखेती + ढुलाई दोनों में बेस्ट कंट्रोल
24-स्पीड SuperShuttleहर काम के लिए परफेक्ट स्पीड
Quadra PTOसुरक्षित, तेज़, बाधा-मुक्त PTO वर्क
2050 kg DynaLIFTभारी implements भी आसान

Performance in Real Conditions

  • काली मिट्टी/भारी भूमि: कम स्लिपेज, हाई-टॉर्क इंजन = गहरी जुताई आसान
  • पडलिंग: SuperShuttle की लो-स्पीड कंट्रोल = परफेक्ट पडलिंग
  • ढुलाई: लंबा व्हीलबेस + OIB ब्रेक्स = full load में भी स्थिर
  • रोटावेटर: Quadra PTO + Weight balance से बेहतर pulverisation
  • दैनिक उपयोग: 55 L टैंक + सरल मैकेनिकल डिजाइन = कम ईंधन और कम मेंटेनेंस

Best Use Cases/Applications

एप्लिकेशनक्यों उपयुक्त
जुताई / कल्टीवेशनभारी वजन + high draft power
रोटावेटरQuadra PTO + reverse PTO
पडलिंगnext-level speed control
ढुलाईextendable wheelbase + OIB
कस्टम-हायरिंगहर सीज़न में पूरा उपयोग
निर्माण/व्यावसायिकहाई-स्पीड ढुलाई क्षमता

Value & Ownership Cost

भले ही राज्यों के अनुसार कीमत अलग हो, Dynatrack का असली मूल्य है:

  • एक ट्रैक्टर = खेत + ढुलाई दोनों
  • कम ईंधन खर्च
  • मजबूत इंजन = कम मेंटेनेंस
  • heavy-duty पार्ट्स = लंबी उम्र
  • रीसेल वैल्यू मजबूत

Why Choose MF 241 DI Dynatrac

  • एक ट्रैक्टर, पूरा समाधान - खेती + ढुलाई
  • Extendable wheelbase = unmatched stability
  • 24-speed gearbox = हर काम में परफेक्ट स्पीड
  • 2050 kg हाइड्रॉलिक्स = भारी implements भी आसान
  • Quadra PTO + reverse PTO = modern tools compatible
  • Massey Ferguson का भरोसा

Conclusion

MF 241 DI Dynatrack सच में “सबसे बड़ा ऑल-राउंडर” है - चाहे बात हो गहरी जुताई की, रोटावेटर की, पडलिंग की या लंबी ढुलाई की। इसका ध्यान से डिज़ाइन किया गया wheelbase, उन्नत गियरबॉक्स और heavy-duty build इसे हर किसान के लिए एक विश्वसनीय और शक्तिशाली साथी बनाते हैं।

  • अपने नजदीकी Massey Ferguson डीलर पर जाकर आज ही MF 241 DI Dynatrack का डेमो बुक करें।
  • प्राइस और ऑफर्स के लिए अभी संपर्क करें।
  • GST बचत के साथ डेमो बुक करें: https://rebrand.ly/GST-Savings

📞 Massey Helpline: 1800 4200 200

संबंधित खबरें

MF 254 DI Dynatrack

क्यों MF 254 DI Dynatrack बड़े खेतों और भारी ढुलाई के लिए किसानों की पहली पसंद है?

MF 1035 DI

क्यों MF 1035 DI किसानों के लिए रोज़मर्रा का सबसे भरोसेमंद ट्रैक्टर है?

MF 241 Sona Plus

पेश है नया MF 241 Sona Plus- खूबियों में प्लस, खुशियों में भी प्लस

MF 8055 MAGNATRAK

MF 8055 MAGNATRAK- जहाँ ढुलाई सिर्फ काम नहीं, कमाई बन जाती है

malabar gold and diamonds

मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का कोटा में नया शोरूम लॉन्च

OnePlus Nord CE5

वनप्लस नॉर्ड CE5: स्टाइल और परफॉर्मेंस का परफेक्ट गिफ्ट!

massey ferguson 241 di dynatrack, massey ferguson, best tractor,

मैसी फर्ग्यूसन 241 DI डायनाट्रैक – आपका सबसे बड़ा ऑलराउंडर और भरोसेमंद साथी!

MVJ College of Engineering, Bangalore

एमवीजे संस्थान: उत्कृष्टता के चार दशक

नोट: यह विज्ञापनदाता की साझेदारी में बना पेड कंटेंट है।

Disclaimer: यह लेख/विज्ञापन प्रायोजित कंटेंट का हिस्सा है। इसमें व्यक्त विचार, प्रकाशित सामग्री व दावों की जिम्मेदारी विज्ञापनदाता/कंटेंटप्रदाता की है जिसमे प्रकाशक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(This article/advertisement is a part of sponsored content. The views expressed in it, the published material and claims are the responsibility of the advertiser/content provider. The publisher will not have any responsibility for it.)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

12 Jan 2026 03:43 pm

Published on:

12 Jan 2026 03:42 pm

Hindi News / Advertorial / क्यों MF 241 DI DYNATRACK खेती और ढुलाई – दोनों के लिए किसानों की पहली पसंद है?

बड़ी खबरें

View All

विज्ञापन

ट्रेंडिंग

क्यों MF 254 DI Dynatrack बड़े खेतों और भारी ढुलाई के लिए किसानों की पहली पसंद है?

MF 254 DI Dynatrack
विज्ञापन

क्यों MF 1035 DI किसानों के लिए रोज़मर्रा का सबसे भरोसेमंद ट्रैक्टर है?

MF 1035 DI
विज्ञापन

पेश है नया MF 241 Sona Plus- खूबियों में प्लस, खुशियों में भी प्लस

MF 241 Sona Plus
विज्ञापन

MF 8055 MAGNATRAK- जहाँ ढुलाई सिर्फ काम नहीं, कमाई बन जाती है

MF 8055 MAGNATRAK
विज्ञापन

मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का कोटा में नया शोरूम लॉन्च

malabar gold and diamonds
विज्ञापन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.