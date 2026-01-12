12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विज्ञापन

क्यों MF 254 DI Dynatrack बड़े खेतों और भारी ढुलाई के लिए किसानों की पहली पसंद है?

जानिए कैसे इसका 2700 cc इंजन, 12 आगे + 12 पीछे गियर, क्वाड्रा पीटीओ, 2050 kgf हाइड्रॉलिक्स और 2WD/4WD विकल्प इसे हर काम में भरोसेमंद बनाते हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

विज्ञापन

Jan 12, 2026

MF 254 DI Dynatrack

MF 254 DI Dynatrack

MF 254 DI Dynatrack: 50 hp में दमदार, खेती से ढुलाई तक हर काम के लिए

जब खेत बड़े हों और काम सिर्फ जुताई तक सीमित न हो बल्कि रोटावेटर, पडलिंग और भारी ट्रॉली ढुलाई भी करनी हो, तब एक ऐसे ट्रैक्टर की जरूरत होती है जो हर स्थिति में भरोसेमंद बना रहे।

MF 254 DI Dynatrack को इसी सोच के साथ तैयार किया गया है। 50 hp की ताकत, 2700 cc का दमदार इंजन और 2050 kgf तक उठाने वाली शक्तिशाली हाइड्रॉलिक इसे खेत से सड़क तक हर काम के लिए सक्षम बनाती है।
इस ब्लॉग में हम इसके फीचर्स, असली परिस्थितियों में प्रदर्शन, उपयोग के क्षेत्र और इसे चुनने के कारणों को विस्तार से समझेंगे।

ट्रैक्टर  परिचय (Product Overview)

MF 254 DI Dynatrack 50 hp श्रेणी का 2WD और 4WD में उपलब्ध एक बहु-उपयोगी ट्रैक्टर है, जिसे उन किसानों और ठेकेदारों के लिए बनाया गया है जिन्हें भारी खेती और ढुलाई दोनों काम एक ही ट्रैक्टर से करने होते हैं।

किसके लिए उपयुक्त

  • बड़े और मध्यम किसान, जिनके खेतों में गहरी जुताई और रोटावेटर का उपयोग होता है
  • वे किसान जो फसल को ट्रॉली या ट्रेलर से मंडी तक ले जाते हैं
  • किराया और ठेकेदारी करने वाले ऑपरेटर, जिन्हें हर तरह के काम के लिए एक भरोसेमंद ट्रैक्टर चाहिए

तकनीकी विवरण

स्पेसिफिकेशनविवरण
पावर50 hp
इंजन2700 cc, 3-सिलेंडर डीज़ल इंजन
गियरबॉक्स12 आगे + 12 पीछे, कॉन्स्टेंट मेश, ड्यूल क्लच
हाइड्रॉलिक्स2050 kgf लिफ्ट क्षमता
पीटीओक्वाड्रा पीटीओ, 540 rpm
ड्राइव विकल्प2WD और 4WD
ब्रेकऑयल-इमर्स्ड मल्टी-डिस्क ब्रेक
ईंधन टैंक55 लीटर
अधिकतम गति35.5 km/hr

मुख्य फीचर्स की विस्तृत जानकारी

1. 50 hp और 2700 cc इंजन - ताकत जिस पर भरोसा हो

यह 3 सिलेंडर, 2700 cc डीजल इंजन अधिक टॉर्क देता है, जिससे भारी मिट्टी, गहरी जुताई और बड़े उपकरणों के साथ भी ट्रैक्टर बिना झटके के काम करता है।
जहाँ कम पावर वाले ट्रैक्टर बोझ में लड़खड़ाते हैं, वहाँ MF 254 DI Dynatrack स्थिर और संतुलित प्रदर्शन देता है।

फायदे:

  • गहरी जुताई और कठोर खेती में दमदार प्रदर्शन
  • भारी ट्रॉली ढुलाई में स्थिर गति
  • लंबे समय तक काम करने की क्षमता, कम थकान

2. 12 आगे + 12 पीछे गियरबॉक्स और ड्यूल क्लच

कॉन्स्टेंट मेश तकनीक वाला यह गियरबॉक्स हर काम के लिए सही गति चुनने में मदद करता है। ड्यूल क्लच की वजह से पीटीओ और ड्राइव सिस्टम पर बेहतर नियंत्रण मिलता है।

फायदे:

  • रोटावेटर और पडलिंग में सटीक गति नियंत्रण
  • ढुलाई और खेती दोनों में स्मूद संचालन
  • समय और ईंधन की बचत

3. क्वाड्रा पीटीओ और 2050 kgf हाइड्रॉलिक्स

क्वाड्रा पीटीओ रोटावेटर, हैरो, पडलर और हार्वेस्टर जैसे उपकरणों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है।
2050 kgf की लिफ्ट क्षमता भारी औजारों को भी आसानी से संभाल लेती है।

फायदे:

  • बड़े और भारी उपकरणों के साथ भरोसेमंद काम
  • खेती, कटाई और ढुलाई सब एक ही ट्रैक्टर से

4. 2WD/4WD विकल्प, सुरक्षित ब्रेक और तेज ढुलाई

4WD विकल्प गीली और फिसलन भरी ज़मीन पर बेहतर पकड़ देता है। ऑयल-इमर्स्ड ब्रेक लंबे समय तक ढुलाई के दौरान भी सुरक्षित ब्रेकिंग सुनिश्चित करते हैं, जबकि अधिकतम 35.5 km/h की गति समय बचाती है।

फायदे:

  • खेत और सड़क पर भरोसेमंद नियंत्रण
  • ढुलाई में सुरक्षा और स्थिरता
  • बेहतर उत्पादकता

असली प्रदर्शन

  • भारी और काली मिट्टी: दमदार इंजन और मजबूत हाइड्रॉलिक्स से गहरी जुताई आसान
  • पडलिंग: सटीक गति नियंत्रण से समान और बेहतर पडलिंग
  • ढुलाई: तेज़ गति और मजबूत ब्रेक के साथ भारी बोझ में भी स्थिरता
  • दैनिक उपयोग: मजबूत बनावट, कम रखरखाव और लंबी सेवा अवधि

उपयोग के प्रमुख क्षेत्र

उपयोगक्यों उपयुक्त
भारी जुताई50 hp और मजबूत इंजन
रोटावेटर / पीटीओ उपकरणक्वाड्रा पीटीओ और उच्च लिफ्ट क्षमता
पडलिंगसटीक गति और बेहतर नियंत्रण
ट्रॉली ढुलाईतेज़ गति और सुरक्षित ब्रेक
ठेकेदारीएक ट्रैक्टर से कई काम

मूल्य और स्वामित्व लाभ

  • खेती और ढुलाई के लिए एक ही ट्रैक्टर
  • मजबूत बनावट, कम मरम्मत खर्च
  • 4WD विकल्प से कठिन परिस्थितियों में भी भरोसा
  • लंबी उम्र और बेहतर पुनर्विक्रय मूल्य

क्यों चुनें MF 254 DI Dynatrack

  • 50 hp और 2700 cc इंजन की दमदार ताकत
  • 12F+12R गियरबॉक्स से हर काम के लिए सही गति
  • क्वाड्रा पीटीओ और 2050 kgf हाइड्रॉलिक्स
  • 2WD और 4WD में उपलब्ध
  • सुरक्षित ब्रेक और तेज़ ढुलाई क्षमता
  • एक ट्रैक्टर, अनेक काम जो दे कम लागत, ज़्यादा लाभ

निष्कर्ष

यदि आप एक ऐसा ट्रैक्टर चाहते हैं जो खेती, रोटावेटर, पडलिंग और भारी ढुलाई - हर काम में भरोसेमंद साबित हो, तो MF 254 DI Dynatrack आपके लिए सही विकल्प है। इसकी ताकत, स्थिरता और बहुमुखी क्षमता इसे बड़े खेतों और व्यावसायिक उपयोग के लिए आदर्श बनाती है।

  • अपने नजदीकी Massey Ferguson डीलर पर जाकर आज ही MF 254 DI Dynatrack का डेमो बुक करें।
  • प्राइस और ऑफर्स के लिए अभी संपर्क करें।

GST बचत के साथ डेमो बुक करें: https://rebrand.ly/GST-Savings

📞 Massey Helpline: 1800 4200 200

नोट: यह विज्ञापनदाता की साझेदारी में बना पेड कंटेंट है।

Disclaimer: यह लेख/विज्ञापन प्रायोजित कंटेंट का हिस्सा है। इसमें व्यक्त विचार, प्रकाशित सामग्री व दावों की जिम्मेदारी विज्ञापनदाता/कंटेंटप्रदाता की है जिसमे प्रकाशक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(This article/advertisement is a part of sponsored content. The views expressed in it, the published material and claims are the responsibility of the advertiser/content provider. The publisher will not have any responsibility for it.)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

12 Jan 2026 03:44 pm

Published on:

12 Jan 2026 03:43 pm

Hindi News / Advertorial / क्यों MF 254 DI Dynatrack बड़े खेतों और भारी ढुलाई के लिए किसानों की पहली पसंद है?

बड़ी खबरें

View All

विज्ञापन

ट्रेंडिंग

क्यों MF 241 DI DYNATRACK खेती और ढुलाई – दोनों के लिए किसानों की पहली पसंद है?

MF 241 DI DYNATRACK
विज्ञापन

क्यों MF 1035 DI किसानों के लिए रोज़मर्रा का सबसे भरोसेमंद ट्रैक्टर है?

MF 1035 DI
विज्ञापन

पेश है नया MF 241 Sona Plus- खूबियों में प्लस, खुशियों में भी प्लस

MF 241 Sona Plus
विज्ञापन

MF 8055 MAGNATRAK- जहाँ ढुलाई सिर्फ काम नहीं, कमाई बन जाती है

MF 8055 MAGNATRAK
विज्ञापन

मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का कोटा में नया शोरूम लॉन्च

malabar gold and diamonds
विज्ञापन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.