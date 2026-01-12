क्यों MF 254 DI Dynatrack बड़े खेतों और भारी ढुलाई के लिए किसानों की पहली पसंद है?

MF 254 DI Dynatrack
MF 254 DI Dynatrack: 50 hp में दमदार, खेती से ढुलाई तक हर काम के लिए
जब खेत बड़े हों और काम सिर्फ जुताई तक सीमित न हो बल्कि रोटावेटर, पडलिंग और भारी ट्रॉली ढुलाई भी करनी हो, तब एक ऐसे ट्रैक्टर की जरूरत होती है जो हर स्थिति में भरोसेमंद बना रहे।
MF 254 DI Dynatrack को इसी सोच के साथ तैयार किया गया है। 50 hp की ताकत, 2700 cc का दमदार इंजन और 2050 kgf तक उठाने वाली शक्तिशाली हाइड्रॉलिक इसे खेत से सड़क तक हर काम के लिए सक्षम बनाती है।
इस ब्लॉग में हम इसके फीचर्स, असली परिस्थितियों में प्रदर्शन, उपयोग के क्षेत्र और इसे चुनने के कारणों को विस्तार से समझेंगे।
MF 254 DI Dynatrack 50 hp श्रेणी का 2WD और 4WD में उपलब्ध एक बहु-उपयोगी ट्रैक्टर है, जिसे उन किसानों और ठेकेदारों के लिए बनाया गया है जिन्हें भारी खेती और ढुलाई दोनों काम एक ही ट्रैक्टर से करने होते हैं।
|स्पेसिफिकेशन
|विवरण
|पावर
|50 hp
|इंजन
|2700 cc, 3-सिलेंडर डीज़ल इंजन
|गियरबॉक्स
|12 आगे + 12 पीछे, कॉन्स्टेंट मेश, ड्यूल क्लच
|हाइड्रॉलिक्स
|2050 kgf लिफ्ट क्षमता
|पीटीओ
|क्वाड्रा पीटीओ, 540 rpm
|ड्राइव विकल्प
|2WD और 4WD
|ब्रेक
|ऑयल-इमर्स्ड मल्टी-डिस्क ब्रेक
|ईंधन टैंक
|55 लीटर
|अधिकतम गति
|35.5 km/hr
यह 3 सिलेंडर, 2700 cc डीजल इंजन अधिक टॉर्क देता है, जिससे भारी मिट्टी, गहरी जुताई और बड़े उपकरणों के साथ भी ट्रैक्टर बिना झटके के काम करता है।
जहाँ कम पावर वाले ट्रैक्टर बोझ में लड़खड़ाते हैं, वहाँ MF 254 DI Dynatrack स्थिर और संतुलित प्रदर्शन देता है।
फायदे:
कॉन्स्टेंट मेश तकनीक वाला यह गियरबॉक्स हर काम के लिए सही गति चुनने में मदद करता है। ड्यूल क्लच की वजह से पीटीओ और ड्राइव सिस्टम पर बेहतर नियंत्रण मिलता है।
फायदे:
क्वाड्रा पीटीओ रोटावेटर, हैरो, पडलर और हार्वेस्टर जैसे उपकरणों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है।
2050 kgf की लिफ्ट क्षमता भारी औजारों को भी आसानी से संभाल लेती है।
फायदे:
4WD विकल्प गीली और फिसलन भरी ज़मीन पर बेहतर पकड़ देता है। ऑयल-इमर्स्ड ब्रेक लंबे समय तक ढुलाई के दौरान भी सुरक्षित ब्रेकिंग सुनिश्चित करते हैं, जबकि अधिकतम 35.5 km/h की गति समय बचाती है।
फायदे:
|उपयोग
|क्यों उपयुक्त
|भारी जुताई
|50 hp और मजबूत इंजन
|रोटावेटर / पीटीओ उपकरण
|क्वाड्रा पीटीओ और उच्च लिफ्ट क्षमता
|पडलिंग
|सटीक गति और बेहतर नियंत्रण
|ट्रॉली ढुलाई
|तेज़ गति और सुरक्षित ब्रेक
|ठेकेदारी
|एक ट्रैक्टर से कई काम
यदि आप एक ऐसा ट्रैक्टर चाहते हैं जो खेती, रोटावेटर, पडलिंग और भारी ढुलाई - हर काम में भरोसेमंद साबित हो, तो MF 254 DI Dynatrack आपके लिए सही विकल्प है। इसकी ताकत, स्थिरता और बहुमुखी क्षमता इसे बड़े खेतों और व्यावसायिक उपयोग के लिए आदर्श बनाती है।
