क्यों MF 254 DI Dynatrack बड़े खेतों और भारी ढुलाई के लिए किसानों की पहली पसंद है?

MF 254 DI Dynatrack को इसी सोच के साथ तैयार किया गया है। 50 hp की ताकत, 2700 cc का दमदार इंजन और 2050 kgf तक उठाने वाली शक्तिशाली हाइड्रॉलिक इसे खेत से सड़क तक हर काम के लिए सक्षम बनाती है।

इस ब्लॉग में हम इसके फीचर्स, असली परिस्थितियों में प्रदर्शन, उपयोग के क्षेत्र और इसे चुनने के कारणों को विस्तार से समझेंगे।