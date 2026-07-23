छोटा सा एक्सीडेंट भी इतना महंगा क्यों पड़ सकता है? समझिए पूरी कहानी

एक्सीडेंट में सिर्फ आपकी कार को नुकसान हो, यह जरूरी नहीं है। अगर आपकी गलती से दूसरी कार का बंपर, लाइट या कैमरा टूट जाता है, तो उसकी रिपेयरिंग की जिम्मेदारी भी आप पर आ सकती है। अब ज़रा सोचिए कि सामने वाली कार किसी महंगे मॉडल की है। उसकी एक टेल लाइट या सेंसर की कीमत ही काफी ज्यादा हो सकती है। ऐसे में छोटी सी टक्कर भी बड़ा बिल बना सकती है।