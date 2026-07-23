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छोटा सा एक्सीडेंट भी इतना महंगा क्यों पड़ सकता है? समझिए पूरी कहानी

Car Insurance: एक्सीडेंट में सिर्फ आपकी कार को नुकसान हो, यह जरूरी नहीं है। अगर आपकी गलती से दूसरी कार का बंपर, लाइट या कैमरा टूट जाता है, तो उसकी रिपेयरिंग की जिम्मेदारी भी आप पर आ सकती है।
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Jul 23, 2026

Car Insurance

कार इंश्योरेंस अपडेट

Car Insurance Update: मान लीजिए, आप अपनी कार से ऑफिस जा रहे हैं। आगे चल रही कार अचानक ब्रेक लगाती है। आप भी ब्रेक लगाते हैं, लेकिन आपकी कार हल्के से उससे टकरा जाती है। पहली नजर में नुकसान मामूली लगता है। आपकी कार के बंपर पर कुछ स्क्रैच हैं और दूसरी कार की टेल लाइट टूट गई है। आप सोचते हैं, “छोटा सा एक्सीडेंट है, ज्यादा खर्च नहीं होगा।”

लेकिन सर्विस सेंटर पहुंचने के बाद पता चलता है कि बंपर के अंदर लगा सेंसर भी खराब है। पेंटिंग और फिटिंग का खर्च अलग है। दूसरी कार की रिपेयरिंग भी करवानी पड़ सकती है। यहीं से सवाल उठता है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट इतना महंगा कैसे बन जाता है?

छोटा एक्सीडेंट देखकर हम क्या सोचते हैं?

हल्की टक्कर के बाद ज्यादातर लोगों को लगता है कि बस थोड़ा सा डेंट या स्क्रैच आया है। कार चल रही होती है और बाहर से भी ज्यादा नुकसान दिखाई नहीं देता। इसलिए हमें लगता है कि रिपेयरिंग का बिल भी छोटा होगा।

लेकिन आज की कारों में बंपर, लाइट और शीशों के आसपास कई महंगे सेंसर, कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे होते हैं। बंपर बाहर से ठीक दिख सकता है, लेकिन उसके अंदर का पार्किंग सेंसर खराब हो सकता है। कई बार छोटे से क्रैक के कारण पूरा पार्ट बदलना पड़ता है। यही वजह है कि बाहर से छोटा दिखने वाला नुकसान अंदर से काफी महंगा हो सकता है।

खर्च सिर्फ कार की रिपेयरिंग तक सीमित नहीं होता

असल कहानी यहीं से शुरू होती है — खर्च एक-एक करके जुड़ने लगते हैं। सबसे पहले आपकी कार की रिपेयरिंग का बिल होता है। अगर दूसरी कार को नुकसान हुआ है, तो उसका खर्च भी जुड़ सकता है। किसी व्यक्ति को चोट लगी है, तो डॉक्टर, टेस्ट और दवाओं का बिल अलग होगा।

कार कुछ दिनों तक सर्विस सेंटर में रहती है, तो ऑफिस जाने या रोज के काम के लिए टैक्सी लेनी पड़ सकती है। जरूरत पड़ने पर टोइंग का चार्ज भी देना पड़ सकता है। यानी एक छोटा एक्सीडेंट कई अलग-अलग खर्च लेकर आ सकता है।

कार की रिपेयरिंग उम्मीद से ज्यादा महंगी हो सकती है

आज की कारों में सिर्फ बंपर बदल देना काफी नहीं होता। कई कारों के बंपर में पार्किंग सेंसर, कैमरा या रडार लगा होता है। हल्की टक्कर के बाद इन सिस्टम को दोबारा सेट करना पड़ सकता है। इसके अलावा, नए पार्ट की कीमत के साथ लेबर चार्ज, पेंटिंग और फिटिंग का खर्च भी जुड़ता है।

मान लीजिए, बंपर पर छोटा सा क्रैक है। अगर उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो पूरा बंपर बदलना पड़ेगा। एक छोटी टक्कर में हेडलाइट, ग्रिल, नंबर प्लेट या बोनट के क्लिप भी खराब हो सकते हैं। इन सभी चीजों का खर्च जोड़ने पर बिल उम्मीद से कहीं ज्यादा हो सकता है।

दूसरी कार का नुकसान भी देना पड़ सकता है

एक्सीडेंट में सिर्फ आपकी कार को नुकसान हो, यह जरूरी नहीं है। अगर आपकी गलती से दूसरी कार का बंपर, लाइट या कैमरा टूट जाता है, तो उसकी रिपेयरिंग की जिम्मेदारी भी आप पर आ सकती है। अब ज़रा सोचिए कि सामने वाली कार किसी महंगे मॉडल की है। उसकी एक टेल लाइट या सेंसर की कीमत ही काफी ज्यादा हो सकती है। ऐसे में छोटी सी टक्कर भी बड़ा बिल बना सकती है।

ऐसे खर्च के समय सही कार इंश्योरेंस सच में बड़ी राहत दे सकता है। हालांकि, कौन सा नुकसान कवर होगा, यह पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करता है। इसलिए सिर्फ इंश्योरेंस खरीदना काफी नहीं है। यह समझना भी जरूरी है कि आपकी पॉलिसी में क्या-क्या शामिल है।

छोटी चोट भी बड़ा मेडिकल बिल बना सकती है

हर चोट एक्सीडेंट के तुरंत बाद दिखाई नहीं देती। हल्की टक्कर के बाद किसी व्यक्ति को उसी समय ठीक महसूस हो सकता है। कुछ घंटों बाद गर्दन, कमर या कंधे में दर्द शुरू हो सकता है।

ऐसे मामलों में डॉक्टर की सलाह, एक्स-रे, दवाएं या फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को चोट लगी है, तो इलाज का खर्च और भी बढ़ सकता है। इसके अलावा, चोट के कारण काम से छुट्टी लेनी पड़ सकती है। यह भी एक ऐसा नुकसान है, जिसे लोग शुरुआत में अपने हिसाब में शामिल नहीं करते।

कार सर्विस सेंटर में गई, तो दूसरा खर्च शुरू

कार की रिपेयरिंग में कुछ दिन या कुछ हफ्ते लग सकते हैं। इस दौरान आपको टैक्सी, ऑटो या किराये की कार का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अगर आप रोज लंबा सफर करते हैं, तो यह खर्च तेजी से बढ़ सकता है।

कुछ मामलों में कार चलने की हालत में नहीं होती। तब उसे सर्विस सेंटर तक ले जाने के लिए टोइंग की जरूरत पड़ती है। इस तरह, रिपेयरिंग का बिल आने से पहले ही दूसरे खर्च शुरू हो जाते हैं।
कई खर्च बाद में सामने आते हैं

एक्सीडेंट के तुरंत बाद नुकसान का पूरा अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। सर्विस सेंटर में कार खोलने के बाद पता चल सकता है कि अंदर का कोई पार्ट भी टूट गया है। किसी सेंसर की वायरिंग खराब हो सकती है या कार की सेटिंग बिगड़ सकती है।

एक्सीडेंट को लेकर विवाद हो जाए, तो पुलिस रिपोर्ट या कानूनी मदद की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा, एक्सीडेंट के बाद कार की रीसेल वैल्यू भी कम हो सकती है। यह खर्च तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन कार बेचते समय इसका असर समझ आता है।

हम इन खर्चों के बारे में पहले क्यों नहीं सोचते?

हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि छोटा एक्सीडेंट है, कुछ खास नहीं होगा। हमें लगता है कि कार चल रही है, तो नुकसान बड़ा नहीं है। हम सेंसर, कैमरा, दूसरी कार के नुकसान, मेडिकल बिल और ट्रैवल खर्च के बारे में नहीं सोचते।

हमें यह भी लगता है कि हम सावधानी से गाड़ी चलाते हैं, इसलिए एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन सड़क पर हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती। दूसरा ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा सकता है। खराब सड़क, बारिश या कोई जानवर भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है।

ऐसे खर्च के लिए तैयार कैसे रहें?

हर एक्सीडेंट को रोकना संभव नहीं है, लेकिन उसके बाद आने वाले खर्च के लिए तैयार रहना संभव है। सुरक्षित स्पीड, सही दूरी और समय पर कार की सर्विस एक्सीडेंट का खतरा कम कर सकती है। इसके साथ ही इंश्योरेंस की कवरेज को समझना भी जरूरी है। सड़क पर जोखिम सिर्फ आपकी कार तक सीमित नहीं होता। इसमें दूसरी कार, चोट, टोइंग और कई दूसरे खर्च शामिल हो सकते हैं।

इन अलग-अलग जोखिमों को देखते हुए कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस के बारे में समझना उपयोगी हो सकता है। यह कई तरह के नुकसानों के लिए कवरेज दे सकता है, लेकिन सही जानकारी के लिए पॉलिसी की शर्तें, लिमिट और एक्सक्लूजन पढ़ना जरूरी है।

छोटा एक्सीडेंट, लेकिन बड़ा बिल

एक छोटा एक्सीडेंट कुछ सेकंड में हो सकता है, लेकिन उसका असर कई दिनों तक रह सकता है। कार की रिपेयरिंग, दूसरी कार का नुकसान, मेडिकल बिल, टैक्सी का खर्च और कम होती रीसेल वैल्यू मिलकर बड़ा आर्थिक बोझ बना सकते हैं।

असल खर्च वो नहीं होता जो बाहर दिखता है, बल्कि वो होता है जो धीरे-धीरे सामने आता है। इसलिए अगली बार लगे कि “छोटा सा एक्सीडेंट है”, तो एक बार पूरा खर्च जरूर सोचिए।

डिस्क्लेमर: - "यह लेख/विज्ञापन प्रायोजित कंटेंट का हिस्सा है। इसमें व्यक्त विचार, प्रकाशित सामग्री व दावों की जिम्मेदारी विज्ञापनदाता/कंटेंटप्रदाता की है जिसमें प्रकाशक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।"

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Updated on:

23 Jul 2026 03:29 pm

Published on:

23 Jul 2026 03:29 pm

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