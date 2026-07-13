13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur E Bus Service: जयपुर में अगले साल तक दौड़ेंगी 1000 इलेक्ट्रिक बसें, इन इलाकों तक मिलेगी नई सेवा

Jaipur E Bus Service: राजधानी जयपुर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अब बड़े बदलाव की ओर है। जेसीटीएसएल ने शहर को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह इलेक्ट्रिक बसों वाले नेटवर्क में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jul 13, 2026

Jaipur Electric Bus

जेसीटीएसएल के डिपो में खड़ी ई-बसें। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजधानी जयपुर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अब बड़े बदलाव की ओर है। जेसीटीएसएल ने शहर को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह इलेक्ट्रिक बसों वाले नेटवर्क में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। योजना के अनुसार अगले साल जुलाई तक जयपुर की सड़कों पर करीब 1000 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। वर्तमान में जेसीटीएसएल करीब 200 डीजल बसें चला रहा है, जिनमें से कुछ की वैधता 2028 तक है। इसके बाद नई डीजल बसें नहीं खरीदी जाएंगी। यानी आने वाले वर्षों में जयपुर का सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बदल जाएगा।

फिलहाल, 200 बसें होने के कारण सेवा जयपुर के मुख्य मार्गों तक सीमित है। 1000 ई-बसों का बेड़ा तैयार होने के बाद आगरा रोड, अजमेर रोड, जगतपुरा, दिल्ली रोड, पृथ्वीराज नगर, सीकर रोड और आसपास के इलाकों तक भी नियमित बस सेवा पहुंचेगी। इससे निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी।

विशेषज्ञों की राय

जयपुर की आबादी और जरूरतों को देखते हुए शहर को करीब 2200 बसों की आवश्यकता है। फिलहाल हजार ई-बसों के साथ सार्वजनिक परिवहन में बड़ा विस्तार होगा। जयपुर को स्वच्छ, हरित और आधुनिक शहरी परिवहन की दिशा में आगे ले जाएगा।

प्रदूषण घटेगा, सफर होगा आरामदायक

डीजल बसों से होने वाले धुएं और कार्बन उत्सर्जन में कमी।
वायु गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा।
ई-बसें कम शोर करती हैं, ध्वनि प्रदूषण घटेगा।
यात्रियों को वातानुकूलित, आधुनिक और आरामदायक सफर मिलेगा।
संचालन लागत कम होने से नेटवर्क विस्तार में मदद।

प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ रही है

पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत जून से आपूर्ति शुरू हो चुकी है। पहले चरण में 150 ई-बसें अगस्त तक पहुंचेंगी। दूसरे चरण में 300 बसें मिलेंगी (168 सितंबर तक, शेष दिसंबर तक)। कुल 450 ई-बसें पीएम योजना से मिलेंगी। 450 नई ई-बसों के लिए टेंडर जारी, राज्य सरकार की बजट घोषणा से 50 अतिरिक्त बसें। अगले साल जुलाई तक बेड़े में करीब 1000 ई-बसें होंगी।

बेहतर, सुरक्षित व पर्यावरण अनुकूल परिवहन

जयपुर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। पीएम ई-बस सेवा योजना, राज्य सरकार और जेसीटीएसएल की खरीद के बाद करीब एक हजार इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध होंगी। इससे शहर के अधिक क्षेत्रों तक बस सेवा का विस्तार होगा और लोगों को बेहतर, सुरक्षित व पर्यावरण अनुकूल परिवहन मिलेगा।
-नारायण सिंह, प्रबंध निदेशक, जेसीटीएसएल

JJM Scam: राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी व उनके बेटे रोहित के खातों में बड़ा लेन-देन उजागर

ये भी पढ़ें
Mahesh Joshi and his son Rohit Joshi-5

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Jul 2026 01:18 pm

Published on:

13 Jul 2026 01:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur E Bus Service: जयपुर में अगले साल तक दौड़ेंगी 1000 इलेक्ट्रिक बसें, इन इलाकों तक मिलेगी नई सेवा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हर पैडल के साथ बढ़ता प्यार, हर सफर में बसी एक बच्चों की कहानियां

Mother-Daughter Bond, Bicycle Ride,
लाइफस्टाइल

Rajasthan Highways : घर से निकले थे मंजिल के लिए पर हाईवे ने छीन ली जिंदगियां, राजस्थान में 2024 में हुई 6,260 मौतें

Rajasthan Highway turns deadly year 2024 6,260 deaths Jaipur Danger
जयपुर

8th Pay Commission Update: राजस्थान में भी लागू होंगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें, जानें CM भजनलाल ने क्या की घोषणा?

Rajasthan 8th Pay Commission Committee CM Bhajanlal Sharma Update
जयपुर

जगन्नाथ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन की नई पहल: ऑनलाइन डिग्री के साथ इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन, अब 50% शुल्क में

Jagannath University Online
विज्ञापन

Jaipur Crime News : जयपुर के न्यू आतिश मार्केट में चाकूबाजी, अनु गुर्जर नाम के शख्स का मर्डर

Jaipur Mansarovar Club Murder Anu Gurjar Stabbed New Atish Market
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.