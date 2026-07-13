13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, आखिर क्यों पकड़ से दूर हैं ‘डिजिटल दहशतगर्द’?

Rajasthan High Court की जयपुर और जोधपुर पीठ को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। 2025 से अब तक 12 से ज्यादा बार मिल चुके हैं धमकी भरे ईमेल, जांच में जुटीं सुरक्षा एजेंसियां।
3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Jul 13, 2026

Rajasthan High Court Jaipur Jodhpur Bench Bomb Threat Email Investigation

Rajasthan High Court Bomb Threat - Graphics

राजस्थान के सबसे सुरक्षित और वीवीआईपी परिसरों में शुमार राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर और जोधपुर मुख्य पीठ को एक बार फिर ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस ताजा धमकी भरे संदेश के सामने आते ही राज्य के न्यायिक और पुलिस प्रशासन में भारी हड़कंप मच गया है। आनन-फानन में एहतियात बरतते हुए पुलिस और बम निरोधक दस्ते की टीमों ने दोनों उच्च न्यायालय परिसरों को अपने घेरे में ले लिया है और वकीलों, कर्मचारियों व आम जनता की एंट्री को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।

सबसे गमभीर और चिंताजनक बात ये है कि पिछले अक्टूबर महीने से लेकर अब तक 12 से अधिक बार राजस्थान हाईकोर्ट को इस तरह के धमकी भरे संदेश मिल चुके हैं, लेकिन देश और प्रदेश की हाई-टेक जांच एजेंसियां और साइबर एक्सपर्ट्स हर बार इन फर्जी ईमेल भेजने वाले मास्टरमाइंड तक पहुंचने में पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं।

बार-बार मिलने वाली इन खोखली धमकियों के कारण न केवल हजारों पेंडिंग केसों पर होने वाली न्यायिक सुनवाई प्रभावित हो रही है, बल्कि कोर्ट परिसर में न्याय की आस लेकर आने वाले दूर-दराज के गरीब फरियादियों, वकीलों और जजों के भीतर एक अनजाना डर और दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है।

जयपुर और जोधपुर पीठों को एक साथ थ्रेट ईमेल

सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन को एक अज्ञात पते से धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। इस ईमेल में जयपुर और जोधपुर दोनों ही परिसरों को रिमोट और टाइमर बम से उड़ाने की बात लिखी गई थी। कोर्ट प्रशासन ने बिना किसी देरी के तुरंत स्थानीय पुलिस कमिश्नरेट और खुफिया एजेंसियों को मामले से अवगत कराया।

सूचना मिलते ही डॉग स्क्वाड, क्विक रिस्पांस टीम (QRT) और स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचे और चप्पे-चप्पे की गहन तलाशी शुरू की गई।

हालांकि, प्राथमिक जांच और पिछले अनुभवों के आधार पर इस ईमेल के आईपी एड्रेस का सत्यापन किया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा में कोई भी चूक न हो, इसके लिए पूरे परिसर को छावनी में बदल दिया गया है।

आखिर क्यों पकड़ से दूर हैं दहशतगर्द?

सुरक्षा और साइबर एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन अपराधियों का डिजिटल रूट है। जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह धमकी भरे ईमेल किसी साधारण नेटवर्क से नहीं भेजे जा रहे हैं। अपराधी अपनी पहचान छुपाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN), डार्क वेब (Dark Web) और पीर-टू-पीर एन्क्रिप्टेड ईमेल सर्विसेज (ProtonMail या अन्य विदेशी सर्वर) का इस्तेमाल कर रहे हैं।

जब भी साइबर पुलिस इनके आईपी एड्रेस को ट्रैक करने की कोशिश करती है, तो उसकी लोकेशन हर सेकंड में जर्मनी, रूस, स्विट्जरलैंड या किसी अन्य देश में दिखाई देती है। अंतरराष्ट्रीय सर्वर कंपनियों से डेटा मिलने में होने वाली कानूनी और तकनीकी देरी का फायदा उठाकर यह दहशतगर्द हर बार साफ बच निकलते हैं।

12 से अधिक बार धमकी, न्यायिक कार्य हो रहे बाधित

इस तरह की बार-बार मिलने वाली धमकियों का सबसे बड़ा और सीधा असर राजस्थान के आम जनजीवन और न्याय व्यवस्था पर पड़ रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते अक्टूबर 2025 से लेकर 2026 के चालू महीनों तक 12 से अधिक बार ऐसी झूठी धमकियां मिल चुकी हैं। हर बार जब ऐसी धमकी मिलती है, तो अदालतों में चल रही महत्वपूर्ण केसों की गवाही, बहस और फैसले टल जाते हैं।

दूर-दराज के गांवों से बसों और ट्रेनों में किराया लगाकर जयपुर या जोधपुर पहुंचने वाले गरीब मुवक्किलों को बिना सुनवाई के ही वापस लौटना पड़ता है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। वकीलों के संगठनों ने भी इस पर गहरी चिंता जताई है कि बार-बार कोर्ट की सुरक्षा को इस तरह से चुनौती देना कानून व्यवस्था के इकबाल पर एक बड़ा सवालिया निशान है।

मकसद सिर्फ पैनिक फैलाना या साजिश का हिस्सा?

खुफिया एजेंसियों के विशेषज्ञ इस बात का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं कि इन लगातार मिलने वाली धमकियों के पीछे का वास्तविक मोटिव क्या है। विशेषज्ञों का मानना है कि बार-बार इस तरह की फर्जी धमकियां देकर अपराधी सुरक्षा एजेंसियों को थकाना चाहते हैं, ताकि एजेंसियां हर बार इसे एक सामान्य रूटीन मानकर ढीली पड़ जाएं और इसी बीच किसी बड़ी अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सके।

दूसरा एंगल यह भी है कि राज्य की सबसे बड़ी कानूनी संस्था को निशाना बनाकर ये डिजिटल अपराधी केवल प्रशासनिक मशीनरी को उलझाए रखना चाहते हैं और समाज में एक अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाहते हैं।

हाई-टेक और फुलप्रूफ सुरक्षा की मांग

राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि अब समय आ गया है जब पुलिस को केवल ईमेल ट्रेस करने के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। कोर्ट परिसरों की फिजिकल सिक्योरिटी को पूरी तरह से फुलप्रूफ और एडवांस एआई-बेस्ड सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाना चाहिए।

एंट्री गेट पर सख्त बायोमेट्रिक या स्कैनर चेकिंग अनिवार्य होनी चाहिए ताकि बिना पहचान पत्र के कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अंदर न जा सके। जब तक इन डिजिटल दहशतगर्दों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता, तब तक मरुधरा के इस सबसे बड़े न्याय के मंदिर पर मंडराता यह अदृश्य खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं होगा।

Chomu SDM Ashish Sharma: ‘तो सीधे जेल में डाल दूंगा’, जानिए कौन हैं Viral Video वाले चौमूं एसडीएम आशीष शर्मा?

ये भी पढ़ें
Chomu SDM Ashish Sharma Viral Video Action Against Son Over Mother Abuse

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Jul 2026 09:54 am

Published on:

13 Jul 2026 09:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान हाईकोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, आखिर क्यों पकड़ से दूर हैं ‘डिजिटल दहशतगर्द’?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Transporters Strike: राजस्थान में आज से ट्रांसपोर्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, 10 हजार ट्रकों का चक्का जाम

Rajasthan Transporters indefinite strike today VLTD permit e detection challan is issue
जयपुर

राजस्थान में आज से 3 दिन तक बारिश के आसार, जानें ‘ब्रेक मानसून’ के बीच क्या है मौसम विभाग का पूर्वानुमान?

Rajasthan Monsoon Weather Forecast Rain Deficit Update Jaipur Bikaner
जयपुर

Rajasthan News : BJP MLA से I-Card दिखाने को कहना पड़ गया भारी, जमकर हुआ बवाल; टोलकर्मी अरेस्ट

Nekawala Highway Toll Plaza-1
जयपुर

Monsoon Update: राजस्थान के 19 जिलों में सामान्य से कम बारिश, जानें क्यों कमजोर पड़ा मानसून?

Monsoon Update
जयपुर

Jaipur Accident: बहुत दर्द है… पति और 3 बच्चों की मौत के बाद ICU में जिंदगी से जंग लड़ रही कैलाशी इतना ही कह पाई

Jaipur trailer accident
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.