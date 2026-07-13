Rajasthan News : BJP MLA से I-Card दिखाने को कहना पड़ गया भारी, जमकर हुआ बवाल; टोलकर्मी अरेस्ट

मनोहरपुर-दौसा हाईवे स्थित नेकावाला टोल प्लाजा पर साल 2022 में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। जब जयपुर जाते समय अलवर शहर विधायक संजय शर्मा और टोलकर्मियों के बीच कहासुनी हो गई थी। टोलकर्मी ने विधायक के ड्राइवर से विधायक का पहचान पत्र मांग तो विधायक ने अपना परिचय देते हुए आई कार्ड दिखा दिया था। इसके बाद विधायक के ड्राइवर ने टोल मैनेजर को बुलाने की बात कही थी। मामला बढ़ता देख मौके पर अन्य टोलकर्मी भी आ गए थे। इसी दौरान विधायक के ड्राइवर ने फास्टैग बना रहे युवक को थप्पड़ जड़ दिया था। हालांकि, मौके पर मौजूद लोगों ने मामला शांत करवा दिया था। इस मामले में डीजी व एसपी जयपुर ग्रामीण से शिकायत के बाद पुलिस ने तीन टोलकर्मियों को हिरासत में लिया था।