Monsoon Update: राजस्थान के 19 जिलों में सामान्य से कम बारिश, जानें क्यों कमजोर पड़ा मानसून?

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में आगामी एक सप्ताह ब्रेक मानसून की स्थिति बनी रहेगी। इसके चलते अधिकांश इलाकों में बारिश की गतिविधियां थम जाएंगी और मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। हालांकि 13 से 15 जुलाई के बीच जयपुर, भरतपुर और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 14-15 जुलाई को बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में कहीं-कहीं बूंदाबांदी की संभावना है।