Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 15 जुलाई तक बारिश का अलर्ट नहीं, धूप और उमस ने बढ़ाई परेशानी

मानसून कमजोर पड़ने के साथ ही प्रदेश में तापमान बढ़ने लगा है। शनिवार को श्रीगंगानगर सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फलोदी में 40.6 डिग्री और जैसलमेर में 40 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर में भी दिनभर तेज गर्मी और उमस का असर रहा। वहीं, माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।