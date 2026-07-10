Monsoon: राजस्थान में नक्शे पर छाया मानसून, लेकिन बूंदों का इंतजार; अब कब बरसेंगे बदरा?

Rajasthan Monsoon Update: जयपुर: दक्षिण-पश्चिम मानसून ने गुरुवार को एक दिन की देरी से पूरे देश को कवर कर लिया। मौसम विभाग के अनुसार, पूरे देश में मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख आठ जुलाई है। लेकिन इस बार 9 जुलाई को राजस्थान में बीकानेर और जोधपुर जिले को कवर करने के साथ ही मानसून पूरे देश में फैल गया। राज्य में पिछले हफ्ते (3 से 9 जुलाई) में दीर्घावधि औसत की तुलना में 72 प्रतिशत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। लेकिन मानसून से अभी अच्छी बारिश का इंतजार बढ़ा दिया है।