Rajasthan News : बाज़ारों में पहुंच गया नामी ब्रैंड का ‘असुरक्षित’ सरसों तेल, अब वापस मंगवाने की जुगत शुरू

राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान के तहत जयपुर में एक चौंकाने वाली कार्रवाई सामने आई है। दरअसल, खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश में हुई इस प्रशासनिक कार्रवाई के बाद बाजारों में बिक रहे एक नामी ब्रांड के सरसों तेल को स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह 'असुरक्षित' घोषित कर दिया गया है। खाद्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त हुई विस्तृत विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने एम/एस गोयल ऑयल उद्योग (M/S Goyal Oil Industry) द्वारा निर्मित 'टैगोर ब्रांड' (Tagore Brand) सरसों के तेल के चुनिंदा बैचों की बिक्री, वितरण, निर्माण, भंडारण और दुकानों पर प्रदर्शन करने पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह रोक लगा दी है। प्रशासन के इस औचक एक्शन के बाद पूरे राजस्थान के तेल बाजार और थोक व्यापारियों के बीच हड़कंप मच गया है, क्योंकि यह सीधे तौर पर हज़ारों परिवारों की रसोई और उनकी सेहत से जुड़ा बेहद गंभीर मानवीय मामला है।