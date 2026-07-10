Jaipur Amayra death Case : जयपुर में अमायरा मौत मामला, 8 महीने बाद सामने आया एक नया सीसीटीवी

जयपुर। नीरजा मोदी स्कूल में नौ वर्षीय छात्रा अमायरा की संदिग्ध मौत के करीब आठ महीने बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसके बाद पूरा मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। पिंकसिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में अमायरा के परिजनों ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर आरोप लगाया कि उनकी बेटी को उसके सहपाठियों द्वारा बार-बार परेशान किया जाता था। वह कई बार टीचर के पास गई और मदद मांगने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वहीं, पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट पेश किए जाने के बाद परिजनों और संयुक्त अभिभावक संघ ने सभी जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई।