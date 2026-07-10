10 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Amayra death Case : जयपुर में अमायरा मौत मामला, 8 महीने बाद सामने आया एक नया सीसीटीवी

Jaipur Amayra Death Mystry: नीरजा मोदी स्कूल में नौ वर्षीय छात्रा अमायरा की संदिग्ध मौत के करीब आठ महीने बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसके बाद पूरा मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Jul 10, 2026

Amayra death case

अमायरा (फाइल फोटो- पत्रिका)

जयपुर। नीरजा मोदी स्कूल में नौ वर्षीय छात्रा अमायरा की संदिग्ध मौत के करीब आठ महीने बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसके बाद पूरा मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। पिंकसिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में अमायरा के परिजनों ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर आरोप लगाया कि उनकी बेटी को उसके सहपाठियों द्वारा बार-बार परेशान किया जाता था। वह कई बार टीचर के पास गई और मदद मांगने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वहीं, पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट पेश किए जाने के बाद परिजनों और संयुक्त अभिभावक संघ ने सभी जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई।

क्या है सीसीटीवी फुटेज में

परिजनों के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज के शुरुआत में अमायरा सामान्य छात्रा की तरह कक्षा में प्रवेश करती है और इसके बाद फिर डांस क्लास में भाग लेने के लिए चली जाती है। अमायरा फिर क्लास में आ जाती है। परिजनों का आरोप है कि अमायरा के आगे बैठे बच्चे डिजिटल स्लेट निकालते हैं, जबकि ऐसी डिजिटल स्लेट को क्लास रूम में आने की अनुमति नहीं होती है। टीचर की उपस्थिति में बच्चे डिजिटल स्लेट पर कुछ लिखते नजर आते हैं।

यहीं से आमयरा की चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। परिजनों का आरोप है कि आमयरा कई बार क्लास टीचर के पास गई, लेकिन उसकी बात को गंभीरता से नहीं सुना गया। इसके बाद फिर वह एक शिक्षक के पास भी गई। इसके बाद वह कॉरिडोर से सीढ़ियों की ओर बढ़ती है और सीधे चौथी मंजिल तक पहुंच जाती है। कुछ देर बाद वह दर्दनाक कदम उठा लेती है।

पिता बोले-दोषियों को सजा मिलने तक न्याय अधूरा

अमायरा के पिता ने कहा कि चार्जशीट न्याय की दिशा में पहला कदम है, लेकिन दोषियों को सजा मिलने तक न्याय अधूरा रहेगा। वहीं, माता शिवानी ने आरोप लगाया कि बच्ची द्वारा दिए गए मदद के संकेतों को स्कूल प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया। अभिभावक संघ ने निजी विद्यालयों में एंटी-बुलिंग सिस्टम, प्रशिक्षित काउंसलर, सीसीटीवी निगरानी और बाल सुरक्षा मानकों को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने की मांग करते हुए सरकार, न्यायपालिका और प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की अपील की।

यह है मामला

छात्रा अमायरा ने पिछले साल 1 नवंबर को नीरजा मोदी स्कूल बिल्डिंग की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। इस दर्दनाक घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। परिजनों का आरोप था कि उनकी बेटी अमायरा को स्कूल के कुछ बच्चे लगातार परेशान करते थे। इस बारे में क्लास टीचर से कई बार शिकायत भी की गई थी, लेकिन स्कूल प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया।

जयपुर में मां की हत्या करने वाली बेटी को लेकर नया खुलासा, संपत्ति और नौकरी बना विवाद का कारण

ये भी पढ़ें
Jaipur Neeraj Sharma Murder Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Jul 2026 01:33 pm

Published on:

10 Jul 2026 01:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Amayra death Case : जयपुर में अमायरा मौत मामला, 8 महीने बाद सामने आया एक नया सीसीटीवी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News : बाज़ारों में पहुंच गया नामी ब्रैंड का ‘असुरक्षित’ सरसों तेल, अब वापस मंगवाने की जुगत शुरू

Sarso Mandi Bhav
जयपुर

कौन हैं प्रज्ञा टिबरीवाल, जिन्होंने फैशन को बनाया ‘सेव द टाइगर’ की आवाज

Pragya Tibrewal patrika photo
जयपुर

राजस्थान पुलिस महकमे में अब ‘दलित’ शब्द बोलने और लिखने पर पूर्ण प्रतिबंध, जानें क्या हैं जारी हुए सख्त आदेश?

Rajasthan Police Bans Use of Word Dalit in Official Work Circular Issued
जयपुर

Zero Tolerance : ‘…अब बर्दाश्त नहीं’, CM भजनलाल ने एक ही मीटिंग में दे डाले 10 सख्त निर्देश 

Rajasthan CM Bhajanlal Sharma 10 Directions for Revenue and Public Welfare
जयपुर

पत्रिका इग्नाइटर्स-2026 में रजिस्ट्रेशन कराने का आज आखिरी मौका, 15 से 18 जुलाई को होगा सम्मान समारोह

Patirka Igniters 2026
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.