पत्रिका इग्नाइटर्स-2026 में रजिस्ट्रेशन कराने का आज आखिरी मौका, 15 से 18 जुलाई को होगा सम्मान समारोह

इस कार्यक्रम में जयपुर जिले के सीबीएसई, आरबीएसई और आईबी बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के वे विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। चयनित एक हजार मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों की मेहनत और उपलब्धियों को पहचान देना है। इसके माध्यम से ऐसे छात्रों को मंच मिलेगा, जहां वे अपने अनुभव साझा कर सकेंगे और आगे की पढ़ाई और करियर को लेकर विशेषज्ञों से जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।