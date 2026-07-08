8 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

विदेश में पढ़ाई का सपना होगा और मुश्किल! राजस्थान सरकार बदलने जा रही विवेकानंद स्कॉलरशिप के नियम

Vivekananda Scholarship: उच्च शिक्षा के लिए देश और विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस को नए बदलाव के साथ लाने की तैयारी अंतिम चरण में है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jul 08, 2026

Transfer Ban Relaxation,Rajasthan

सीएम भजनलाल शर्मा, पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। उच्च शिक्षा के लिए देश और विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस को नए बदलाव के साथ लाने की तैयारी अंतिम चरण में है। राजस्थान सरकार की ओर से अगले एक-दो दिन में इसकी संशोधित अधिसूचना जारी की जा सकती है। बताया जा रहा है कि विदेश में अध्ययन के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति की संख्या घटाई जा सकती है, जिससे विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए मेरिट की चुनौती बढ़ सकती है। वहीं देश के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ने की संभावना है।

जानकारी के अनुसार, पहले यह योजना करीब 300 विद्यार्थियों को कवर करती थी, लेकिन संशोधन के बाद विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या घटाकर लगभग 100 से 125 के बीच की जा सकती है। ऐसे में चयन प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी होने की संभावना है। माना जा रहा है कि अब उन्हीं विद्यार्थियों के चयन की संभावना अधिक होगी, जिन्हें विश्व की शीर्ष विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिला होगा। हालांकि, जिन विद्यार्थियों को पहले से इस योजना का लाभ मिल चुका है और वे विदेश में अध्ययनरत हैं, वे प्रस्तावित संशोधनों से प्रभावित नहीं होंगे।

श्रेणियों में नहीं होगा बदलाव

बताया जा रहा है कि पारिवारिक आय की सीमा को संशोधन से अलग रखा गया है। उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम वाले परिवारों के विद्यार्थियों को प्राथमिकता मिलती रहेगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण भी पहले की तरह जारी रहेगा। आय सीमा के हिसाब से इस योजना में तीन श्रेणियां बनी हुई हैं -

ई 1 - जिनकी वार्षिक आय आठ लाख रुपए से कम है।
ई-2 - जिनकी वार्षिक आय आठ-25 लाख रुपए के बीच है।
ई-3 - जिनकी वार्षिक आय 25 लाख रुपए से अधिक है।

देरी से हो सकता है नुकसान

हालांकि अधिसूचना जारी होने में देरी का असर कई अभ्यर्थियों पर पड़ सकता है। कई अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी होती है। ऐसे में छात्रवृत्ति का लाभ मुख्य रूप से उन्हीं विद्यार्थियों को मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिन्होंने पहले ही विश्वविद्यालयों में आवेदन कर दिया था।

इनका कहना है

देश के टॉप कॉलेजों और विदेश में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सरकार की यह छात्रवृत्ति एक बेहतरीन योजना है। अब इसे कुछ नए बदलावों के साथ लाने की तैयारी चल रही है। संभवतः एक-दो दिन में इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है।
-नथमल डिडेल, आयुक्त, कॉलेज निदेशालय

Jaipur Accident: 12 ट्रैफिक चालान के बाद भी कैसे दौड़ता रहा बेकाबू ट्रोला? सिस्टम की चूक ने ले ली 4 जिंदगियां

ये भी पढ़ें
jaipur accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Jul 2026 09:01 am

Published on:

08 Jul 2026 09:01 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / विदेश में पढ़ाई का सपना होगा और मुश्किल! राजस्थान सरकार बदलने जा रही विवेकानंद स्कॉलरशिप के नियम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Accident: ‘मेरे बच्चे कहां हैं?’ पति और 3 बेटों को खो चुकी मां कैलाशी की जुबां पर बस एक ही सवाल

jaipur accident-2
जयपुर

Jaipur Accident: 12 ट्रैफिक चालान के बाद भी कैसे दौड़ता रहा बेकाबू ट्रोला? सिस्टम की चूक ने ले ली 4 जिंदगियां

jaipur accident
जयपुर

Rajasthan Weather: वेलमार्क लो-प्रेशर के असर से अगले 3-4 दिन राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने दिया अलर्ट

Rajasthan Monsoon Weather Prediction
जयपुर

उनसे बिछोह लोक कलाओं से जुड़ी परंपरा की कड़ी टूटने जैसा

teejan bai
ओपिनियन

Rajasthan: पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ शेविंग कराते-कराते कागजों पर किए दस्तखत, वीडियो वायरल

Rajendra Singh Rathore shaving Viral Video
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.