Rajasthan Weather: वेलमार्क लो-प्रेशर के असर से अगले 3-4 दिन राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने दिया अलर्ट

उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र (वेल मार्क लो प्रेशर) के प्रभाव से राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में अगले तीन से चार दिन तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। विशेष रूप से उदयपुर और कोटा संभाग सहित दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में कहीं-कहीं अतिभारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और जलभराव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी है।